父母收26萬彩禮逼嫁 16歲川女逃婚 報警獲救卻被送回家

年僅16歲的四川少女，被家人以26萬元人民幣的彩禮強迫嫁人。(取材自廣西新聞頻道)

中國近日發生一起「16歲少女逃婚」事件，四川少女小苦表示，家人收了26萬元(人民幣，下同，約3.7萬美元)彩禮後強迫她嫁人，小苦不從便逃到廣東打工，沒想到竟被男方家人強行帶回，途中她謊稱上廁所逃走，在廣西報警求救。但少女獲救後，官員卻幫倒忙把人送回家，令網友不滿「又把女孩推進火坑」。

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消息曝光後，涼山州普格縣委21日已經成立多個部門組成的專案組進行核查。

騰訊新聞報導，16歲少女小苦來自四川涼山普格縣，因為家人收了26萬元彩禮，將她嫁了出去。但她不願意，便前往廣東東莞的一家工廠打工，沒想到日前男方親友竟從四川趕到廣東，脅迫要將小苦帶回家。

少女對警察說「我爸媽把我賣給他們的啊」。（取材自廣西新聞頻道）

據報導，小苦抗拒跟男方回四川，14日路經廣西田東高速服務區時，謊稱要上廁所，找機會報了警。小苦對警察 哭喊道：「我爸媽把我賣給他們的啊」。

涼山彝族自治區民政局官員受訪表示：「這是違法的，不是這個事情曝出來，我都沒有聽說過，也挺震驚，這種是極少的，我在這地方20多年，我都沒聽說過什麼（未成年）包辦（婚禮）這些。」

田東縣婦聯工作人員表示，田東縣民政局協調女孩暫住在田東縣未成年人保護中心，而婦聯單位則聯繫女孩家人，希望協調少女和家人，「讓他們家人好好協商一下，把彩禮還回去。」工作人員表示，小苦家人17日已經趕到田東縣接女孩回四川。

但網友得知有關單位的處置紛表不滿，抨擊把小苦送回老家無疑又把她推入火坑裡：「回去還不是會被賣出去」、「為什麼送回家，女孩好不容易逃出來了」、「送回家？？？！！！她哪有家啊，她家裡人賣她哎！」

根據中國現行民法規定，禁止包辦、買賣婚姻和其他干涉婚姻自由的行為，禁止藉婚姻索取財物，以暴力干涉他人行使婚姻自由權利，還可能構成暴力干涉婚姻自由罪。強搶和脅迫小苦的男方親友確實於法不容。

四川鼎尺律師事務所主任萬淼焱表示，少女逃婚反映出一些農村地區仍有父母決定孩子的婚姻，甚至包辦早婚的陋習，相關法律知識並沒有普及。