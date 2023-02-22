我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人「曲線返中」要飛30小時 機票貴又難買

世界與核戰的距離？普亭「暫停核武控制協議」恐嚇演說

河南官員偷情 不雅信息發工作群…「知道咱倆開房又怎樣」

中國新聞組／北京22日電
兩人的不雅信息。（取材自微博）
兩人的不雅信息。（取材自微博）

「要頂住壓力，即使全區知道咱倆開房又怎樣？」這樣的對話，出現在河南省焦作市城鄉一體化示範區一個有153人的群組裡。由於對話裡訊息牽扯上不正常男女關係、包攬工程等可能存在的利益輸送，涉事的城改辦主任郭某某、副主任張某在對話曝光當日就被免職處理。

大皖新聞報導，近日一張疑似微信群聊天截圖引發關注，截圖中顯示，該群名叫「示範區安委會成員單位」，聊天內容發布於00：06，未顯示發布日期，聊天發布者叫郭某某，聊天的文字內容發給張某，疑似誤傳到工作群組。

對話是這樣寫的：「要頂住壓力，即使全區知道咱倆開房又怎樣？不是都沒事嗎？我都能擺平，按照原計畫，年後領導把我調到住建局，你在城改辦，咱倆聯手全區工程就是咱們的，已經給你提了副科了，我正科，將來咱倆還要提副縣呢。」

從這段信息可以看出，張某或已婚，其與郭某某疑似有不正常男女關係。聊天紀錄顯示郭某某還發了一段視頻。

報導指出，截圖所顯示的是河南省焦作市城鄉一體化示範區，查詢兩人姓名發現，他們都是該示範區區直單位的主要負責人。

焦作市城鄉一體化示範區官方宣傳平台21日通報稱，不雅信息一事首發於2023年1月18日，事發當天下午就對涉事的城改辦主任郭某某、副主任張某進行了免職處理。同時成立聯合調查組就相關問題進行調查處理，案件正在辦理中，進一步調查結果將及時予通報。

澎湃新聞評論指出，短短的一百多字聊天信息裡，其實包含了諸多信息，此事件絕不是什麼花邊新聞，而是嚴肅的紀律問題、法律問題。

比如「咱倆聯手全區工程就是咱們的」，這是吹牛還是已經開始攬工程？郭某某是否插手或間接插手了當地的一些工程項目？和當地商人是否有不正當往來？是否存在其他經濟上的問題？都值得紀委監委等部門查一查。

另外「即使全區知道咱倆開房又怎樣」，一方面反映了郭某某僥倖心很大、敬畏心缺乏，無視黨紀國法要求；另一方面或許也反映出，個別黨員幹部沒有得到靈敏、及時、高效的日常監督，才說出了「不是都沒事嗎」的狂妄之言。

事發的河南省焦作市城鄉一體化示範區。（視頻截圖）
事發的河南省焦作市城鄉一體化示範區。（視頻截圖）

河南 微信

上一則

「熊貓航班」護送 香香由日本飛回四川 將尋伴侶生崽

延伸閱讀

釀酒大師岳國君涉違紀被查 遭工程院除名 為第6位除名院士

釀酒大師岳國君涉違紀被查 遭工程院除名 為第6位除名院士
太平島「增生」？最新空偵照曝光 海巡署：港灣疏濬土方回填灘岸

太平島「增生」？最新空偵照曝光 海巡署：港灣疏濬土方回填灘岸
為省水? 河南菜販竟從小便池接水泡豆芽

為省水? 河南菜販竟從小便池接水泡豆芽
2前高層涉批2億工程…香港機場貪汙案10人遭起訴

2前高層涉批2億工程…香港機場貪汙案10人遭起訴

熱門新聞

因與多人發生不正當性關係、貪汙等事由，雲南省投資促進局原黨組書記、局長段穎被開除黨籍和公職。（取自《上觀新聞》）

與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開

2023-02-17 13:34
億萬富豪投資人索羅斯（George Soros）。(路透)

索羅斯：習近平勢必失敗 中國強權夢難實現

2023-02-16 17:34
杭州女子清理老房，找到媽媽珍藏的十幾盒「豪華被面」。（取材自青瞳視角）

杭州女清理老房 翻出媽媽「豪華寶貝」 朋友圈：快藏好

2023-02-14 10:00
高空畫面顯示，大批民眾15日聚集在武漢市中山公園外，就醫保方案調整表達訴求。(視頻截圖)

「白髮運動」… 反醫保改革 武漢再爆示威 大連也抗議

2023-02-16 02:30
中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅出席慕尼黑安全會議會見德國外長貝爾伯克。新華社

談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪

2023-02-18 09:15
劉男藏身的山洞外林木密布。（取材自極目新聞）

搶156元躲到山洞 14年後自首 錯過父喪、兒子婚禮、孫子出生

2023-02-19 09:00

超人氣

更多 >
那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？

那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？
哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼

哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼
全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了

全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了
躲掉新冠 卻被這種病毒打倒 華人一家感染上吐下瀉

躲掉新冠 卻被這種病毒打倒 華人一家感染上吐下瀉
普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄羅斯將恢復核試爆

普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄羅斯將恢復核試爆