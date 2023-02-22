河南官員偷情 不雅信息發工作群…「知道咱倆開房又怎樣」

兩人的不雅信息。（取材自微博）

「要頂住壓力，即使全區知道咱倆開房又怎樣？」這樣的對話，出現在河南 省焦作市城鄉一體化示範區一個有153人的群組裡。由於對話裡訊息牽扯上不正常男女關係、包攬工程等可能存在的利益輸送，涉事的城改辦主任郭某某、副主任張某在對話曝光當日就被免職處理。

大皖新聞報導，近日一張疑似微信 群聊天截圖引發關注，截圖中顯示，該群名叫「示範區安委會成員單位」，聊天內容發布於00：06，未顯示發布日期，聊天發布者叫郭某某，聊天的文字內容發給張某，疑似誤傳到工作群組。

對話是這樣寫的：「要頂住壓力，即使全區知道咱倆開房又怎樣？不是都沒事嗎？我都能擺平，按照原計畫，年後領導把我調到住建局，你在城改辦，咱倆聯手全區工程就是咱們的，已經給你提了副科了，我正科，將來咱倆還要提副縣呢。」

從這段信息可以看出，張某或已婚，其與郭某某疑似有不正常男女關係。聊天紀錄顯示郭某某還發了一段視頻。

報導指出，截圖所顯示的是河南省焦作市城鄉一體化示範區，查詢兩人姓名發現，他們都是該示範區區直單位的主要負責人。

焦作市城鄉一體化示範區官方宣傳平台21日通報稱，不雅信息一事首發於2023年1月18日，事發當天下午就對涉事的城改辦主任郭某某、副主任張某進行了免職處理。同時成立聯合調查組就相關問題進行調查處理，案件正在辦理中，進一步調查結果將及時予通報。

澎湃新聞評論指出，短短的一百多字聊天信息裡，其實包含了諸多信息，此事件絕不是什麼花邊新聞，而是嚴肅的紀律問題、法律問題。

比如「咱倆聯手全區工程就是咱們的」，這是吹牛還是已經開始攬工程？郭某某是否插手或間接插手了當地的一些工程項目？和當地商人是否有不正當往來？是否存在其他經濟上的問題？都值得紀委監委等部門查一查。