雲南前書記「官癮」大 召68親友在家開會…嬰兒也不放過
在外做官，回到家還要做官？近日，已落馬的雲南玉溪市委原書記羅應光被曝是「官油子」(油嘴滑舌、善於經營的官員)，即使回到家也官癮十足，經常召開家庭會議，曾召集68親友與會，3個月大的嬰兒也要到場，且還要有「秘書長」，以及要發會議紀要。
來源：YouTube
紅星新聞報導，「官油子」是對某類不幹實事、油嘴滑舌、善於經營的官員的俗稱。警示教育專題片「官油子現形記」開播，扒皮近些年雲南官場落馬的各類「官油子」。
其中，雲南省玉溪市委原書記羅應光的做法頗為諷刺，為了享受「官癮」，羅應光不僅在工作中頻繁做無用調研，開無用會議，回家後還會召集幾十個家庭成員召開「家庭會議」。
羅應光曾任雲南玉溪市委書記，他表示，自己到玉溪任職後，和各類老闆接觸較多，看到他們住的房子都好，而自己作為一個市委書記稍微享受點也是「正常的」，為了滿足自己喜歡泡澡的習慣，羅應光不僅給自己安了浴缸，還安裝了一個活動的桑拿室。
愛喊口號、愛搞「走秀式」調研的羅應光，因其習性被幹部群眾戲稱為「羅會長」、「羅調研」。
而為了過足「官癮」，羅應光還常在家裡召開家庭會議，有秘書長、副秘書長，還要發紀，動輒七、八十人，「然後我被兩個家族簇擁在中間，真的像大觀園裡的賈母一樣，簇擁在裡面，還教育大家既要當官、又要發財」。
從羅家的「會議紀要」中可看到，「親友68人出席會議，其中最大年紀的參會人員年齡90歲，最小參會年齡人員3個月。成員中有博士、教授、也有幼兒園小朋友，這是一個不論身份，只論親情的四代同堂集中學習的會議」。
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