雲南前書記「官癮」大 召68親友在家開會…嬰兒也不放過

羅應光的家族會議紀錄。（取材自雲南衛視）

在外做官，回到家還要做官？近日，已落馬的雲南玉溪市委原書記羅應光被曝是「官油子」(油嘴滑舌、善於經營的官員)，即使回到家也官癮十足，經常召開家庭會議，曾召集68親友與會，3個月大的嬰兒也要到場，且還要有「秘書長」，以及要發會議紀要。

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紅星新聞報導，「官油子」是對某類不幹實事、油嘴滑舌、善於經營的官員的俗稱。警示教育 專題片「官油子現形記」開播，扒皮近些年雲南官場落馬的各類「官油子」。

其中，雲南省玉溪市委原書記羅應光的做法頗為諷刺，為了享受「官癮」，羅應光不僅在工作中頻繁做無用調研，開無用會議，回家後還會召集幾十個家庭成員召開「家庭會議」。

羅應光曾任雲南玉溪市委書記，他表示，自己到玉溪任職後，和各類老闆接觸較多，看到他們住的房子都好，而自己作為一個市委書記稍微享受點也是「正常的」，為了滿足自己喜歡泡澡的習慣，羅應光不僅給自己安了浴缸，還安裝了一個活動的桑拿室。

愛喊口號、愛搞「走秀式」調研的羅應光，因其習性被幹部群眾戲稱為「羅會長」、「羅調研」。

而為了過足「官癮」，羅應光還常在家裡召開家庭會議，有秘書長、副秘書長，還要發紀，動輒七、八十人，「然後我被兩個家族簇擁在中間，真的像大觀園裡的賈母一樣，簇擁在裡面，還教育大家既要當官、又要發財」。