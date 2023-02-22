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「不屬勞動者」？寧波60歲分揀工在崗猝死 公司推諉惹議

中國新聞組／北京22日電
60歲分揀工凌晨猝死在崗。（視頻截圖）
60歲分揀工凌晨猝死在崗。（視頻截圖）

浙江寧波中通快遞分揀中心日前發生員工猝死事件，60歲的分揀工工作到凌晨心臟驟停倒在崗位。家屬反映，公司願意賠付意外保險金額，但否認員工是因工死亡。而寧波人社局亦稱「60周歲本身不屬於勞動者範疇」，這回覆令網友炸鍋：不屬於勞動者那屬於什麼？

來源：YouTube

綜合媒體報導，浙江寧波的孫先生表示，60歲的大伯在浙江寧波中通快遞分揀中心工作，15日凌晨3：50左右，因心臟驟停猝死在崗位。孫先生稱，大伯倒下後，被同事發現大概四、五分鐘左右，救護車大概半小時來的。視頻展現了病歷截圖，孫先生稱大伯無遺傳病，無基礎疾病。

事後，死者家屬和公司溝通，但沒獲得處理方案，孫先生說，「互相推諉，他們就否認因工死亡，非得說是有病死的，遲遲沒有一個具體的結果和方案」。

後來公司願意賠付意外保險金額，額外給幾萬塊喪葬費和人道主義費用，「我們到了司法部門的情況下，來的也不是負責人，談的時候好像就是說只按照意外保險的金額，後來又說給幾萬塊錢的喪葬費以及人道主義費用」。

對於公司的說法，網友炸鍋：不屬於勞動者那屬於什麼？

法律規定，60歲以上人員就業，是無法與用人單位簽訂「勞動合同」的，只能簽訂「勞務合同」，因此用人單位通常無法為這些人員繳納社會保險。

新黃河快評指出，60歲以上的工作群體中，有多大的比例是為了貼補家用或養活自己，這類人群承受傷病風險的能力較同齡人更低，卻因為「掉到空裡」，導致人財兩失。

既然國家鼓勵老年人發揮「餘熱」，那麼對銀髮勞動者的權益保障，必須要跟上。

60歲分揀工凌晨猝死在崗，報告稱患者無重大疾病史。（視頻截圖）
60歲分揀工凌晨猝死在崗，報告稱患者無重大疾病史。（視頻截圖）
60歲分揀工凌晨猝死在崗。（視頻截圖）
60歲分揀工凌晨猝死在崗。（視頻截圖）

保險 猝死 就業

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