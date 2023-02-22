甘肅6男夜闖中學女宿偷窺、掀被偷拍 女學生抗議反遭開除

女學生抗議校方處理不當的網傳文章。(取材自紅星新聞)

中國甘肅 武山縣一所高中傳出有6名男生，連續數日潛入女生宿舍偷窺，引起女學生們驚慌；有兩位女學生向學校反映後未得到重視，反被校方開除。事件引發許多網友關注，武山縣教育局 表示，已經成立專門的調查組，目前正在調查，將及時公布調查結果。

紅星新聞報導，近日有網友在微博 發文稱，甘肅武山縣第一高級中學的女生宿舍，12日遭6名男生潛入偷窺。12日凌晨三時左右，一名女生起身要去上廁所，推開門就在走廊撞見一名男生；男生被發現後絲毫不慌張，還淡定地離開，但宿舍的女學生們都嚇得不敢睡覺。

事後調閱監視器，發現共有6人在女生宿舍內外徘徊，4人在女生宿舍外把風，另外兩人則闖入宿舍。

據報導，潛入宿舍的男生甚至撩起女學生的被子拍照，女生驚醒後直接嚇暈過去。女學生表示，15至18日連續多天都有男生凌晨潛入宿舍的情況，但將此事反映給學校後，卻未得到重視。

部分女學生不滿校方冷處理憤而抗議，沒想到校方以「監控沒有拍到男生身影」，決定開除兩名帶頭的女生，處留校察看一年。