領雙糧？曾被勸退還4800萬 前國足主帥李鐵拒絕

中國足球協會主席、黨委副書記陳戌源(右)及前中國國家男子足球隊主教練李鐵(左)被查。(取材自正觀新聞)

中國足球 協會主席陳戌源和前國足主帥李鐵陸續被查，媒體報導，在李鐵被查後，陳戌源曾勸李鐵把從武漢 長江俱樂部收到的4800萬（人民幣，下同）退還給武漢長江俱樂部，不過遭到李的拒絕。

足球報報導，李鐵上任國足主帥後，武漢卓爾俱樂部（武漢長江俱樂部前身）仍要為其支付每年稅後3000萬人民幣的巨額薪資。此事陳戌源確實如他對外所說，在媒體報導出來之前毫不知情，也是在媒體有了詳細報導後，驚得目瞪口呆。

在李鐵被官宣「涉嫌嚴重違法」後，陳戌源曾經給相關人士說到過他了解此事後的態度，據陳戌源稱，他曾力勸李鐵把從武漢長江俱樂部收到的4800萬人民幣（3000萬年薪和1800萬簽字費）退還給武漢長江俱樂部，因為這筆錢是在李鐵已經到國家隊主教練位置上後拿到的錢，不合規。但這個勸諫遭到了李鐵拒絕，其實早在媒體報導了李鐵和武漢長江的這個合同後，李鐵本人也找律師看過這份合同，律師給他的意見是，這個合同沒有問題。

此時的陳戌源，已經有苦難言，因為對李鐵在國家隊任上還收取武漢長江的巨額工資毫不知情，他還主導足協內部幫助李鐵團隊向武漢長江俱樂部討薪，甚至為此不惜讓相關部門迅速做出裁決，給武漢俱樂部下了引援禁令。

報導稱，陳戌源對李鐵的縱容同樣來自於他對於國家隊成績的豪賭心態和對李鐵個人品行的一無所知。從李鐵帶隊在40強賽上突圍而出、陳戌源直接拿出5年長約續約的那一刻起，這樣的縱容就已經到了不可收拾的地步。

據香港 01報導，武漢長江足球俱樂部在1月底宣布解散。李鐵曾於2017年到2019年底期間擔任該球隊主帥。2018年和2019年，李鐵執教武漢隊期間年薪為1200萬；2020年李鐵轉為任教國家隊後，「幕後操盤」違規收取武漢隊3000萬年薪，未按足協要求退還。

在此之前，中央紀委國家監委網站2月14日通報，中國足球協會主席、黨委副書記陳戌源涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委審查調查。

自從去年11月，曾以「國腳」身分馳名足壇、並於2019-2021年擔任國足主帥的李鐵被查開始，加上足協主席陳戌源在任上落馬，意味著「足壇反腐」已經進行到了相當高的層級上。