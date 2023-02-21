13歲被拐14歲生子…人販子只判12年 陝西被拐女喊太輕

被拐案一審開庭當日，郭芳麗在法院門口。（取材自紅星新聞）

陝西女子郭芳麗13歲時被拐賣到山東菏澤，並在14歲被迫與買家產子，她35年後起訴當年拐賣她的人販子。山東菏澤市牡丹區人民法院20日一審裁決，判決人販子犯拐賣人口罪，有期徒刑12年，但駁回郭芳麗附帶民事訴訟請求精神傷害賠償。郭芳麗認為把人販子「判輕了」，已經向檢察院申請抗訴。

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綜合媒體報導，郭芳麗1987年在上學路上被拐賣，被迫與買家李姓男子生活，並在14歲產子。為了逃跑，她曾喝煤油、吞鐵釘，兩年後終被警方解救回到陝西。郭芳麗在父母安排下，很快再婚，並育有一子一女，但李姓男子不斷來信騷擾最終導致她離婚。這段被拐經歷時隔35年仍如刺扎在她的心上，去年3月，公安 部開展「全國公安機關打擊拐賣婦女兒童專項行動」，郭芳麗決心報案，追究人販子的責任。警方同月立案調查，同年6月把趙某涉嫌拐賣人口一案移送牡丹區人民檢察院起訴，並於同年12月開庭審理。

法院經審理後認為，趙某以出賣為目的，夥同他人拐賣婦女，其行為已構成拐賣人口罪，公訴機關指控罪名成立。趙某拐賣不滿14周歲的幼女與他人同居，屬情節嚴重，依法應當在有期徒刑5年以上量刑。趙某在本次犯罪後又多次犯罪，且對本案的犯罪事實當庭翻供，不認罪，不悔罪，主觀惡性和社會危害性較大，應依法予以嚴懲。最終，法院判決趙某全犯拐賣人口罪，判處有期徒刑12年。針對郭某某提出的索賠請求，法院以未能提供證據等原因予以駁回。