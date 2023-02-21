試管嬰出生8年 才發現竟無血緣…安徽醫院：別計較

涉事醫院 。（取材自封面新聞）

現年60歲的陳冬（化名）11年前與前妻因婚後不育，在安徽醫科大學第一附屬醫院（以下簡稱「附屬醫院」）通過試管手術 生下兒子小軒。8年後，才發現小軒跟自己沒有血緣關係，要求醫院賠償，一審判決醫院要賠償64萬元（人民幣，下同，約9萬美元），但醫院表示，無法知曉他們的胚胎去了哪裡，竟稱「人生要豁達，沒必要計較」。

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封面新聞報導，2011年，陳冬和前妻王蕾（化名）在附屬醫院生殖中心做了試管嬰兒手術，次年成功生下小軒。2018年，兩人因性格問題離婚，孩子由王蕾撫養，會在節假日回到陳冬身邊。

「在他四、五歲的時候我就感覺不像，但又想是我們倆的胚胎做出來的，怎麼可能不是我們的孩子」，陳冬偷偷採集了孩子的足底血樣送檢。結果顯示，孩子與他無血緣關係。之後，陳冬與王蕾一同帶著小軒到鑑定機構再次檢測 ，發現孩子與兩人都無血緣關係。確認證據之後，他們對安徽醫科大學第一附屬醫院提起了訴訟。

司法鑑定機構報告稱，小軒在生產過程中抱錯的可能性極低；附屬醫院在胚胎凍存中存在編號重複、胚胎解凍記錄不完善、未能體現核對過程等問題，存在醫療過錯，該過錯與後果之間的因果關係無法明確，但相互之間有高度蓋然性。

一審法院判定附屬醫院的診療、護理過程均存在過錯，根據過錯情況分析，推定醫療過錯與實際後果存在因果關係；附屬醫院對陳冬、王蕾主張的損害後果承擔100%的賠償責任，賠償各項損失64萬元。

一審之後，陳冬表示，希望找到小軒的生物學父母，並確認自己的胚胎是否有孩子在世，但醫院回覆，「人生就這幾十年，到最後就都豁達了。很多家庭抱養孩子，人家都很開心的。要是我有這樣一個孩子養這麼大了，我會很高興的」。

院方表示，已反覆找過，但找不到，「你說的這是非常罕見的事件。手術裡面的胚胎操作都是兩個人簽字，所以你看法院也不敢百分之百說是我們的錯。因為按照操作，它沒錯」。