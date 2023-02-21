我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄將恢復核試爆

紐約市4成公校生去年長期缺課 亞裔缺席率最低

試管嬰出生8年 才發現竟無血緣…安徽醫院：別計較

中國新聞組／北京21日電
涉事醫院 。（取材自封面新聞）
涉事醫院 。（取材自封面新聞）

現年60歲的陳冬（化名）11年前與前妻因婚後不育，在安徽醫科大學第一附屬醫院（以下簡稱「附屬醫院」）通過試管手術生下兒子小軒。8年後，才發現小軒跟自己沒有血緣關係，要求醫院賠償，一審判決醫院要賠償64萬元（人民幣，下同，約9萬美元），但醫院表示，無法知曉他們的胚胎去了哪裡，竟稱「人生要豁達，沒必要計較」。

來源：YouTube

封面新聞報導，2011年，陳冬和前妻王蕾（化名）在附屬醫院生殖中心做了試管嬰兒手術，次年成功生下小軒。2018年，兩人因性格問題離婚，孩子由王蕾撫養，會在節假日回到陳冬身邊。

「在他四、五歲的時候我就感覺不像，但又想是我們倆的胚胎做出來的，怎麼可能不是我們的孩子」，陳冬偷偷採集了孩子的足底血樣送檢。結果顯示，孩子與他無血緣關係。之後，陳冬與王蕾一同帶著小軒到鑑定機構再次檢測，發現孩子與兩人都無血緣關係。確認證據之後，他們對安徽醫科大學第一附屬醫院提起了訴訟。

司法鑑定機構報告稱，小軒在生產過程中抱錯的可能性極低；附屬醫院在胚胎凍存中存在編號重複、胚胎解凍記錄不完善、未能體現核對過程等問題，存在醫療過錯，該過錯與後果之間的因果關係無法明確，但相互之間有高度蓋然性。

一審法院判定附屬醫院的診療、護理過程均存在過錯，根據過錯情況分析，推定醫療過錯與實際後果存在因果關係；附屬醫院對陳冬、王蕾主張的損害後果承擔100%的賠償責任，賠償各項損失64萬元。

一審之後，陳冬表示，希望找到小軒的生物學父母，並確認自己的胚胎是否有孩子在世，但醫院回覆，「人生就這幾十年，到最後就都豁達了。很多家庭抱養孩子，人家都很開心的。要是我有這樣一個孩子養這麼大了，我會很高興的」。

院方表示，已反覆找過，但找不到，「你說的這是非常罕見的事件。手術裡面的胚胎操作都是兩個人簽字，所以你看法院也不敢百分之百說是我們的錯。因為按照操作，它沒錯」。

手術 檢測

上一則

雲南95後機械西施 7天建好爺爺電站 擁粉300萬

延伸閱讀

試管嬰兒出生8年後發現胚胎放錯 醫院勸養父要寬容豁達

試管嬰兒出生8年後發現胚胎放錯 醫院勸養父要寬容豁達
合肥名師宣揚「留美育種」：錢就是一切 被學生轟下台

合肥名師宣揚「留美育種」：錢就是一切 被學生轟下台
取死屍體內醫材給活人 羅馬尼亞醫師7年非法手術238次

取死屍體內醫材給活人 羅馬尼亞醫師7年非法手術238次
香港醫院70公斤重手術燈掉落 擊傷麻醉助理

香港醫院70公斤重手術燈掉落 擊傷麻醉助理

熱門新聞

重慶市五中院以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。（取材自澎湃新聞）

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

2023-02-13 13:54
因與多人發生不正當性關係、貪汙等事由，雲南省投資促進局原黨組書記、局長段穎被開除黨籍和公職。（取自《上觀新聞》）

與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開

2023-02-17 13:34
杭州女子清理老房，找到媽媽珍藏的十幾盒「豪華被面」。（取材自青瞳視角）

杭州女清理老房 翻出媽媽「豪華寶貝」 朋友圈：快藏好

2023-02-14 10:00
億萬富豪投資人索羅斯（George Soros）。(路透)

索羅斯：習近平勢必失敗 中國強權夢難實現

2023-02-16 17:34
高空畫面顯示，大批民眾15日聚集在武漢市中山公園外，就醫保方案調整表達訴求。(視頻截圖)

「白髮運動」… 反醫保改革 武漢再爆示威 大連也抗議

2023-02-16 02:30
中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅出席慕尼黑安全會議會見德國外長貝爾伯克。新華社

談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪

2023-02-18 09:15

超人氣

更多 >
您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友

您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友
這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算

這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算
雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴

雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴
亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半

亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半
南加女子欺詐1000 萬 賭場豪賭只剩11.98 元

南加女子欺詐1000 萬 賭場豪賭只剩11.98 元