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「顏值打分」風靡社交平台 商機夯 央媒：不科學、沒必要

中國新聞組／北京21日電
「顏值打分」風靡社交平台。（取材自央視網）
「顏值打分」風靡社交平台。（取材自央視網）

「顏值打分」現正風靡中國社交平台，不少網友將未經修圖的自拍照曬出來，並要求客觀評價。在一些網購平台上，這項社交體驗還轉化成經濟行為。央視網評論，「顏值打分」既不科學也沒必要。

澎湃新聞引述央視網報導，在購物平台或社交平台上搜索「顏值打分」，一種「顏值生意」會浮現出來。只要上傳相片，再花幾塊到幾百元不等，一個人的身材和臉就可以得到看似誠意滿滿的鑑定。

商家會從買家的眉毛的形狀、額頭是否飽滿、眼睛、鼻型以及身材等各個方面進行評判，判斷出買家是哪種類型的女性，並在1至10分中對買家的外貌進行打分。

商家會提供穿搭、妝髮、護膚等建議。（取材自央視網）
商家會提供穿搭、妝髮、護膚等建議。（取材自央視網）

從打分標準看，商家基本是依據男性的審美標準對用戶的外貌進行評價。商家宣稱是「專業團隊」，但對女士評頭論足的勁頭，和一些網絡留言差別不大。還有人製作出了女士評分表，方便用戶對照參考。

報導說，如果想要更全面的顏值和身材分析，價格就會飆升。不過只要錢到位，賣家還會為客戶提供專屬的的穿搭、妝容、髮型、護膚等建議。

無論玩法多麼花哨，最終殊途同歸，還是要回到「點擊下方鏈接，家人們趕緊下單」上來。

一位玩過顏值打分的女子表示，會認真考慮商家給的建議，「有時候男的給女的打分挺高，女的給女的打分比較苛刻，讓你心情不爽。」

央視網評論指出，高度發達的互聯網媒介，形成了全景式凝視，不僅沒有解決顏值焦慮的問題，反而讓一些女性失去客觀自我評價的耐心，甚至為迎合某個標準相互貶損；在年輕人中，茶餘飯後把「顏值即正義」作為娛樂談資，開個玩笑放鬆一下心情並無大礙，但切勿當真，並由此沉溺於錯位價值觀當中。

互聯網的「放大鏡效應」，過度提升了顏值的重要性及影響力，容易使錯位或畸形的價值觀蔓延，值得高度警惕。

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