「小龍人」童星陳晨38歲病逝 網友嘆告別童年回憶

電視劇「小龍人」是70後、80後人共同的兒時回憶，圖為飾演貝貝的陳晨。(取材自杭州日報)

「頭上有犄角，身後有尾巴，誰也不知道，我有多少秘密。我是一條小青龍，我有許多小秘密……」經典的兒童電視劇「小龍人」裡，小演員們純真又討喜的演出是70後、80後人共同的兒時回憶。但在劇中扮演貝貝的演員陳晨18日在北京 因病突然離世，得年38歲。消息傳出令網友嘆「童年回憶，貝貝一路走好」。

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杭州日報報導，2月20日凌晨，演員苗苗（黃禾）在社交平台發文悼念，曾與她在「親親我老師」中合作、也是在「小龍人」裡扮演貝貝的演員陳晨，於2023年2月18日因病在北京突然離世。

上世紀90年代初，陳晨曾在兒童電視劇「親親我老師」和「小龍人」裡擔任主要角色，他可愛的形象讓很多觀眾都印象深刻，這兩部電視劇也是不少人的兒時回憶。

電視劇「小龍人」是70後、80後人共同的兒時回憶。(取材自杭州日報)

「小龍人」有多火？當年陳晨參加「開門大吉」時，主持人尼格買提說，他那個年紀的人幾乎都看過「小龍人」。

當時據陳晨透露，他拍完這部電視劇後瞬間成了小明星，上學的時候，課間都不敢出教室，只要有人發現他，就會瞬間引起圍觀。

已經成家的陳晨(中)有兩個很可愛的女兒。(取材自杭州日報)

報導指出，2021年，陳晨開通了短視頻帳號，他還曬過自己跟陳嘉男、柳田的合照。陳嘉男在「小龍人」中飾演「小龍人」一角，柳田飾演「奇奇」一角。看到他們再次合體，很多網友直呼「爺青回」。

陳晨和陳嘉男的友情一直延續至今，就在前兩天，兩人還在一起吃飯。陳嘉男在朋友圈和微博 先後發言，稱「幾天前還在一起有說有笑的，真的沒法接受……」。