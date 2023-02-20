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廣西一大學校長 繞彎受賄近1600萬元 稱企業老闆「懂事」

中國新聞組／北京20日電
廣西科技大學原黨委副書記、校長李思敏李思敏出鏡懺悔。（取材自澎湃新聞）
廣西科技大學原黨委副書記、校長李思敏李思敏出鏡懺悔。（取材自澎湃新聞）

廣西科技大學原黨委副書記、校長李思敏涉嫌利用職務之便，繞著彎違法收禮、收賄達1596萬餘元，還稱企業老闆「懂事」。2022年7月，李思敏被「雙開」，移送檢察機關依法審查起訴。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，2月19日出版的「中國紀檢監察報」刊文指出，廣西壯族自治區紀委監委對6起享樂奢靡典型問題的通報，排名第一的就是「李思敏接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊及打高爾夫球活動安排，違規收受禮品，公車私用問題」。

根據通報，2017年至2022年，李思敏先後多次接受私營企業主安排在公司食堂的「一桌餐」及在高檔酒店組織的宴請；與家人接受私營企業主提供赴廈門、雲南等地的旅遊安排；收受私營企業主送給的高爾夫球桿，先後多次接受打高爾夫球活動安排等。

報導說，廣西某科技有限公司老闆葉某某是李思敏認識較早的朋友。李思敏到柳州工作後，葉某某逢年過節奉上禮品禮金，主動為其安排私人應酬接待。2017年，當葉某某提出想承攬學校宿舍改造項目，李思敏應允在招投標、工程款支付等方面提供幫助，葉某某先後8次向其輸送好處費共計81萬元。

葉某某「懂事」、「靠譜」，獲得了李思敏信任。，他把葉某某及研究生校友羅某某培植成代理人，由他們在台前「賣項目」、談價錢，自己向有關部門打招呼。經查，李思敏利用職務上的便利，為有關公司和私營企業主在項目承攬、設備採購和工程款撥付等方面提供幫助，共收取好處費1596萬餘元。

2022年7月，李思敏被開除黨籍、開除公職，移送檢察機關依法審查起訴。去年11月2日上午，來賓市中級人民法院公開開庭審理李思敏受賄一案。庭審中，李思敏當庭表示認罪認罰、真誠悔罪。該案將擇期宣判。

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