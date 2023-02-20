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釀酒大師岳國君涉違紀被查 遭工程院除名 為第6位除名院士

中國新聞組／北京20日電
岳國君。（中糧集團官網資料圖，取材自澎湃新聞）
岳國君。（中糧集團官網資料圖，取材自澎湃新聞）

中國釀酒大師、中國工程院院士、國投生物科技投資有限公司黨委書記、董事長岳國君，因涉嫌嚴重違紀違法被調查。岳國君於2015年當選中國工程院院士，目前「全體院士名單」已刪去他的名字。此前被撤銷院士稱號的中國工程院院士有曹耀峰、王安、李寧、孟偉、周國泰，岳國君是第六名被除名的院士。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，中國工程院官網原本顯示，岳國君為發酵工程與輕工生物技術專家，主要從事生物技術與發酵研究。如今，中國工程院院士館中岳國君的相關資料也已全部刪除。

資料顯示，59歲的岳國君擁有北京化工大學博士學位；在2011年，獲國家科學技術進步獎二等獎；2015年當選中國工程院院士。2011年10月，第二屆「中國釀酒大師」頒證大會在北京舉行，時任中糧集團總裁助理的岳國君獲得「中國釀酒大師」榮譽稱號。該稱號由中國輕工業聯合會和中國釀酒工業協會聯合頒發。

報導說，北京化工大學相關網頁稱，岳國君在中國傳統酒精釀造技術的基礎上，最早建成國內燃料乙醇生產工業裝置；率先建成世界規模最大以木薯為原料的非糧燃料乙醇裝置；組建國家能源生物液體燃料研發中心，為發展生物液體燃料事業作出貢獻。2020年兩會期間，全國人大代表岳國君提交「關於建立酒精消毒液應急儲備有效應對突發疫情的建議」，建議建立酒精消毒液產能儲備等。

岳國君歷任黑龍江華潤酒精有限公司總經理，中糧集團總工程師兼中國糧油控股有限公司董事總經理，國家開發投資集團有限公司首席科學家兼國投生物科技投資有限公司黨委書記、董事長等職。

另據資料顯示，此前5名被撤銷院士稱號的中國工程院院士分別是曹耀峰、王安、李寧、孟偉、周國泰。

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