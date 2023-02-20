中疾控：日增陽性5000例 杭州家長圈傳新一波高峰要來

中國疾控中心18日最新發布的疫情情況，每日新增新冠陽性5000例。(取材自新華網)

中國新冠疫情 總是引起關注。據中國疾病預防控制中心最新消息，每日新增陽性5000例以上，新增2例變異株。公共衛生與流行病學專家曾光表示，新冠並未完全消失，只是進入低水平流行階段，還是應保持謹慎。不過，杭州兩所中小學傳出現新冠陽性學生，引起家長恐慌「是不是新一波感染高峰要來了？」

健康時報報導，根據中疾控2月份以來發布的6次「全國新型冠狀病毒感染疫情情況」，1月30日核酸檢測 陽性數2.4萬例，2月6日核酸檢測陽性數為0.9萬例，2月13日為8847例，2月16日為1萬0720例。雖然核酸檢測陽性數及陽性率已大幅下降，但是感染者人數仍然存在。2月份以來，31個省（區、市）及新疆 生產建設兵團報告的核酸檢測陽性數日新增仍在5000例以上。

此外，根據18日中疾控發布的最新「全國新型冠狀病毒疫情情況」，16日，全國發熱門診（診室）就診人數有12.4萬人次，在院新冠病毒感染者有2萬人，其中重症患者56例。

根據18日中疾控發布的「全國新型冠狀病毒疫情情況」，2022年12月1日至2023年2月16日，全國共發現本土重點關注變異株15例，其中，1例XBB.1，1例XBB.1.5，1例BQ.1，5例BQ.1.1，1例BQ.1.1.17，4例BQ.1.2和2例BQ.1.8。

對比此前中疾控發布的「全國新型冠狀病毒疫情情況」，本次新增1例BQ.1變異毒株病例。而在2月15日發布的通報中還新增了1例XBB.1.5毒株。

「目前來看大形勢是比較好，但是是否有新的變異株出現和流行、是否感染率有增高回升、是否從境外傳入新的毒株等問題，仍然是我們監測的重點。」曾光表示。

曾光表示，對於公眾而言，還是應該保持謹慎，做好基本的防護措施。

浙江日報報導，19日晚上，杭州多個家長群中流傳著一張西湖區某公辦小學二（3）班的家長通知書。該通知稱，為了預防疫情在班級內的流行和傳播，根據上級文件決定，20日—23日停課四天。

而另一條消息也在各個家長群不斷擴散：拱墅區一所公辦初中已有多個班級出現多人新冠感染，而且感染的大多是此前沒陽過的學生。

兩條消息在家長之間不斷發酵，讓部分家長有些焦慮。「我們家兩個孩子都還沒陽過。這些消息是真的嗎？是不是新一波新冠感染高峰要來了？」

對此，該所西湖區公辦小學相關負責人表示，目前學校已經按照相關部門的要求做好後續安排，各項工作也正在有條不紊地進行，請家長們不要恐慌。

孩子就讀於該所拱墅區公辦初中初二的家長也表示，該校已有好幾個班出現陽性確診學生。「我們發現班裡幾個出現新冠病毒感染症狀並確診陽性的同學都是此前沒有陽過的。」