阻名師不雅演講 校方：學生勇敢、3觀很正 不會問責

安徽合肥教育名師陳宏友在安徽省廬江中學演講時，因發言不當，被學生搶走話筒。(取材自百度百科)

安徽合肥教育 名師陳宏友在安徽省廬江中學演講被學生搶麥克風事件，目前由官方調查中。輿論關注廬江中學是否會處罰上台搶麥的學生。對此，校方表示，這名學生很勇敢，三觀很正，校方不會處理學生。而輿論昨天也對陳宏友言論不當，卻能身兼多職，甚至曾獲合肥師範學院首屆「最受學生歡迎的十佳教師」，還在安徽全省教育系統做過1000多場講座提出質疑。

北京 青年報報導，對於搶麥學生是否會被處理一事，許多網民相當關心，要求廬江中學不要對該名學生問責，並稱「少年強則國強，少年智則國智，有三觀這麼正的孩子，真的祖國未來可期」。對於是否處罰該名學生，廬江中學工作人員昨天回應指出，學生很勇敢，三觀很正，不會處理學生，會有相關部門跟進處理。

網路上昨天對於陳宏友的討論很多。根據合肥師範學院官網介紹，陳宏友是該校教師教育學院副教授，其兼任職務還包括安徽省教師教育研究中心、安徽省基礎教育改革與發展協同創新中心特約研究員，安徽省中小學教師培訓專家庫特聘專家，安徽省中小學教師資格考試面試 考官等，還是合肥一中、合肥六中、淮南四中、南門小學等多所學校顧問。

陳宏友主要研究方向為：教育管理、教師教育、班主任工作、家庭教育、高（中）考勵志（心理輔導）。還曾獲得合肥師範學院首屆「最受學生歡迎的十佳教師」的榮譽稱號。陳宏文本人曾透露，作為一名師範專業的教師，自己多年來在全省教育系統已經做過1000多場講座。

網民紛紛留言：「自己講過1800多場？這得坑多少孩子啊」，「嚴查到底！偽君子比真小人更可怕」，「演講內容真是鬼話連篇，學生幹得好」，「注意，這是師範大學，培養未來老師的地方」，「都不知道這人怎麼當上教授的，還不如學生三觀正」。也有網民稱沒有完整視頻，不太相信陳宏友會說出如此三觀不正又誤人子弟的話，「建議把演講內容公布出來」。

合肥師範學院相關負責人回應表示，18日晚學校獲悉相關網絡輿情後，第一時間對陳宏友進行了停課處理。19日下午，學校已就此事專門召開黨委會，因講座現場沒有完整進行錄像，只根據網上流傳的視頻片段暫無法完整還原和認定當時陳宏友講座所說的全部內容。合肥師範學院已於19日派出事件調查組，赴廬江中學進行實地走訪、調查。將視調查情況作進一步處理。