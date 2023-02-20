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合肥名師宣揚「留美育種」：錢就是一切 被學生轟下台

中國新聞組／北京20日電
安徽合肥教育名師陳宏友18日在學園演講時，疑因「宣揚功利性」及「人種雜交優良基因論」等內容，被學生衝上台搶走話筒。(取材自百度百科)
安徽合肥教育名師陳宏友18日在學園演講時，疑因「宣揚功利性」及「人種雜交優良基因論」等內容，被學生衝上台搶走話筒。(取材自百度百科)

安徽合肥教育名師陳宏友18日在學園演講時，疑因「宣揚功利性」及「人種雜交優良基因論」等內容，被學生衝上台搶走話筒、稱「我們是為了中華之崛起而讀書」，引發聽眾熱烈回響。現場視頻昨曝光，輿論紛紛支持學生做法。目前，陳宏友已被停課，合肥市也責成成立調查組對中學「把關不嚴」問責。

綜合新民周刊、澎湃新聞報導，有網民昨天發帖指出，18日下午，安徽省廬江中學組織了一場主題是感恩的演講，特意請來合肥教育名師陳宏友。由於PPT故障無法打開，陳宏友先給學生們隨性講了一些內容，其中部分內容「輸出的價值觀大多和功利性相關，其中不乏一些低俗的內容」。

網帖稱，當時陳宏友說：「你要是沒考上大學，那你就只能和你小學初中的青梅竹馬過一輩子，考到合肥就是全安徽的男人女人供你選擇，考到北京上海，就是全國的男人女人供你選擇，考到美國，就是全世界的男人女人供你選擇」，並稱「學生們讀書就是為了錢，不要談什麼理想抱負，因為，金錢就是力量，有錢就有一切」。

他還將婚姻和生育問題比作雜交，「要和黑人、白人、棕色人種雜交育種，才能獲得優良基因」，並說以後「希望自己兒子去美國留學，和黑人白人雜交育種，獲得優良基因」，「生個美國孩子，以後沒準能當總統」。

此時，一位坐在台下觀眾席的同學上台從陳宏友手中拿過話筒制止陳宏友演講，並激動地批評：「他眼睛裡面只有錢，學習就是為了錢。學習，為了中華民族偉大復興」，「我們學習是為了中華之崛起而讀書」，引發全場聽眾熱烈反響，聽眾隨後紛紛退場，講座不歡而散。

陳宏友事後回應時表示，他當時說的是「同學們要通過自己的努力改變命運，走向全國、走向世界」，這一表達引起了當時台下一位男生的不滿。他在講話中對性別、國籍與族群是採用「調侃的說法」，社會是多元化的，他肯定孩子能夠勇敢地說出自己的觀點，「可能他沒有完整理解我的意思，產生了誤解」。

陳宏友並稱，事發後，「大概還有五分之一的學生堅持聽到了最後，後面的講座還是比較順利持續了一個多小時」。他並指自己已在家裡寫檢查反省，並對發生這樣的事情感到內疚。

對此事件，廬江中學回應，會有相關部門跟進處理。 昨天下午，「合肥發布」發布通報指出，「省屬某高校教師陳某某，在廬江縣某中學作感恩和勵志演講時，因內容不當，引發師生不滿，被當場制止。事發後，合肥市高度重視，立即責成廬江縣成立調查組，對廬江某中學把關不嚴，予以調查問責」。省教育主管部門已責成陳某某所在高校黨委成立調查組對其調查。

據公開資料，陳宏友是合肥師範學院教師教育學院副教授，同時兼任多職，還是北京師範大學榮譽校友。去年11月陳宏友也曾在廬江中學家長會上作「做智慧家長 育優秀孩子」等講座。目前，在合肥師範學院官網，陳宏友個人資料已被刪除。

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