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浙婦拒生二胎遭丈夫家暴潑硫酸 狠夫僅被拘留10天罰款400元就釋放

中國新聞組／北京19日電
張女稱遭丈夫家暴並潑硫酸導致毀容。（視頻截圖）
張女稱遭丈夫家暴並潑硫酸導致毀容。（視頻截圖）

浙江開化縣一女子稱因不同意丈夫提出的生二胎要求遭家暴，她向法院起訴離婚，卻被化工工程師的丈夫潑硫酸致毀容，全身多處燒傷，聽力也受損；法院雖簽發人身保護令，但丈夫只被警方行政拘留10日並處罰款400元後就釋放。警方則指這是暫時的處罰措施，案件仍偵辦中。

來源：YouTube

丈夫徐男稱已同意離婚，對潑硫酸行為感到後悔，將盡力承擔妻子的治療費用，若妻子傷情鑑定後涉及刑責，自己不會逃避責任。張女稱，被潑硫酸讓自己身心受傷，傷好後將考慮換個城市生活。

極目新聞報導，被潑硫酸的張女表示，去年6月，丈夫徐男提出要二胎，她沒有同意，二人便發生了爭吵。丈夫拿起菜刀威脅她，「說不給他生二胎，就拿菜刀砍死我，當時大孩子還在喝奶。」她害怕日後會再次遭家暴，決定提出離婚，但丈夫不同意。她聘請律師向當地法院起訴離婚，因訴訟費繳納不成功等原因，7月中旬未能如期開庭。

時隔半年後，張女於2023年1月底欲再次起訴離婚。然而，在起訴前十多天，丈夫打電話告知她要從外地回來當面再談談。因為害怕，張女便立即回到了娘家。丈夫前往張女娘家後，在衛生間向她臉部、頭部潑了硫酸。

張女稱，當時自己臉部頭部灼燒感強烈，眼睛已無法睜開，趕忙到醫院治療，「4天後，眼睛能睜開了，看了視頻才知道，他事先把裝有硫酸的瓶子藏在了身後，有多次向我潑灑的動作。」

浙江衢化醫院出具的診斷證明顯示，張女身上多處濃硫酸燒傷11%，二度到三度；雙眼燒傷；雙耳燒傷。張女稱，在治療的第35天，臉部因灼傷太深，眼睛附近已有疤痕增生現象。最嚴重的是左耳，經過了3次手術（包括植皮手術），耳朵裡還在流血，現在要戴輔助設備，要不然有點聽不見（聲音）。

開化縣公安局先行對徐男故意傷害的違法行為處行政拘留10日並處罰款400元，對徐男採取行政拘留是暫時的處罰措施。目前，該案正在進一步辦理中。

手術 家暴 公安

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