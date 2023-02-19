考察澳門迷上賭 貪官虧輸500萬元 疫情期間仍不收手

賭場資料圖。（取材自每日經濟新聞）

湖北省宜昌市發改委原黨組副書記、副主任梅雲年，2007年至2018年期間私自赴澳門 賭博112次，涉賭金額逾4000萬元（人民幣，下同）、虧輸逾500萬元，既使在疫情 期間仍不收手，通宵達旦玩「網絡百家樂」，累計充值下注1800多萬元。

香港 01報導，官媒「中國紀檢監察」雜誌日前刊發文章稱，在珠海金灣機場登機時，市發改委原黨組副書記、副主任梅某某因連續兩個晚上在澳門賭博只睡了兩三個小時，居然在候機大樓的座椅上酣然入睡。直到被工作人員叫醒，他才慌忙登機……梅某某曾在悔過書中寫道：『我違紀始於賭博，違法始於違紀，自己平時沒有認真學習黨規黨紀，無知釀成的苦果只能自己吞下。』

據報導，梅某某即是梅雲年。梅雲年去年因涉嫌嚴重違紀和職務違法，接受宜昌市紀委監委紀律審查和監察調查，並被採取留置措施。

文章披露，2007年，梅某某有一次去港澳招商考察時到賭場體驗了一把，感覺比玩彩票更刺激，從此便一發不可收拾，逐漸陷入賭錢、輸錢、再想盡辦法弄錢的「死循環」。「為填補賭博帶來的巨大『窟窿』，梅某某不僅向單位下屬、管理和服務對象借錢，還違規經商辦企業、違規兼職取酬，甚至挪用公款。」

文章又稱，梅某某的家庭和睦幸福，妻子是賢妻良母，女兒也非常優秀，卻都沒有及時發現和勸阻他沉迷賭博的異常行為。