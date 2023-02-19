搶156元躲到山洞 14年後自首 錯過父喪、兒子婚禮、孫子出生

劉男藏身的山洞外林木密布。（取材自極目新聞）

湖北宣恩縣一名劉姓男子，14年前與同伙搶劫加油站 ，僅劫獲156元現金和2部手機 ，為躲避警方抓捕，跑到山裡的一處山洞躲藏；最終經民警反覆上門規勸家屬，劉男才在逃亡14年後，日前向公安 局投案自首。

極目新聞報導，2009年10月11日，劉男的哥哥劉某雲找他和姐夫廖某，及友人馮某搶劫加油站。卻只得手156元現金、2部手機和1個礦燈。案發後，一同作案的4人，3人陸續被抓獲或自首，只剩劉男仍舊在逃。

劉男的家位於海拔1000多米的新塘鄉一座大山中，距離集鎮有近10公里山路，四周山峰林立，地廣人稀。案發後，他潛入家對面的大山中，一處懸崖峭壁半山腰的山洞中，消失得「無影無踪」。

劉男到案後交代，他野外生存能力極強，洞裡面就有天然水源，他常在天黑後摸入山下農田裡，採摘些玉米、土豆、大白菜，有時還到山上打些野味、採些野果。為躲避野獸，他還在洞內餵養了多條狗。每逢過節，他就趁著夜色潛回家中，從家裡取些糧食和臘肉。他家房屋視野開闊，屋後有一座密林，一旦有人靠近，他便迅速暫逃至深林中。家屬多次勸說劉男動投案自首均被拒絕。劉男警惕性頗高，也從不願向家屬透露他的藏身之所。

宣恩縣公安局刑偵大隊大隊長陳祥書表示，劉男多次潛回家中，說明他盼望與家人共享天倫之樂，「潛逃十幾年，他錯過了為父親送終，錯過了兒子的婚禮，錯過了孫子的出生，他總不能這樣在外面躲一輩子。」

劉男（右）。（取材自極目新聞）

2023年春節期間，辦案民警多次到劉男家中為其家人解說繼續潛逃的危害。在家人苦口婆心地勸說下，劉男終於想通了，於2月12日上午到宣恩縣公安局投案自首。

「我已經50多歲了，老伴的身體不好，還有個這麼可愛的孫子，我想過上正常人的生活！」劉男到案後表示，14年「野人」般的生活，每天如驚弓之鳥般躲避，他已深深地厭倦了，內心早已期待能與家人如正常人一般團聚。

據了解，此前劉某雲已獲11年有期徒刑，馮某獲10年有期徒刑，廖某獲刑4年。