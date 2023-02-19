我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首本ChatGPT撰文、AI校對的書將在南韓問世

刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇

搶156元躲到山洞 14年後自首 錯過父喪、兒子婚禮、孫子出生

中國新聞組／北京19日電
劉男藏身的山洞外林木密布。（取材自極目新聞）
劉男藏身的山洞外林木密布。（取材自極目新聞）

湖北宣恩縣一名劉姓男子，14年前與同伙搶劫加油站，僅劫獲156元現金和2部手機，為躲避警方抓捕，跑到山裡的一處山洞躲藏；最終經民警反覆上門規勸家屬，劉男才在逃亡14年後，日前向公安局投案自首。

極目新聞報導，2009年10月11日，劉男的哥哥劉某雲找他和姐夫廖某，及友人馮某搶劫加油站。卻只得手156元現金、2部手機和1個礦燈。案發後，一同作案的4人，3人陸續被抓獲或自首，只剩劉男仍舊在逃。

劉男的家位於海拔1000多米的新塘鄉一座大山中，距離集鎮有近10公里山路，四周山峰林立，地廣人稀。案發後，他潛入家對面的大山中，一處懸崖峭壁半山腰的山洞中，消失得「無影無踪」。

劉男到案後交代，他野外生存能力極強，洞裡面就有天然水源，他常在天黑後摸入山下農田裡，採摘些玉米、土豆、大白菜，有時還到山上打些野味、採些野果。為躲避野獸，他還在洞內餵養了多條狗。每逢過節，他就趁著夜色潛回家中，從家裡取些糧食和臘肉。他家房屋視野開闊，屋後有一座密林，一旦有人靠近，他便迅速暫逃至深林中。家屬多次勸說劉男動投案自首均被拒絕。劉男警惕性頗高，也從不願向家屬透露他的藏身之所。

宣恩縣公安局刑偵大隊大隊長陳祥書表示，劉男多次潛回家中，說明他盼望與家人共享天倫之樂，「潛逃十幾年，他錯過了為父親送終，錯過了兒子的婚禮，錯過了孫子的出生，他總不能這樣在外面躲一輩子。」

劉男（右）。（取材自極目新聞）
劉男（右）。（取材自極目新聞）

2023年春節期間，辦案民警多次到劉男家中為其家人解說繼續潛逃的危害。在家人苦口婆心地勸說下，劉男終於想通了，於2月12日上午到宣恩縣公安局投案自首。

「我已經50多歲了，老伴的身體不好，還有個這麼可愛的孫子，我想過上正常人的生活！」劉男到案後表示，14年「野人」般的生活，每天如驚弓之鳥般躲避，他已深深地厭倦了，內心早已期待能與家人如正常人一般團聚。

據了解，此前劉某雲已獲11年有期徒刑，馮某獲10年有期徒刑，廖某獲刑4年。

公安 手機 加油站

上一則

寶寶取名了嗎？新生兒最紅名字 男寶「瑞」、女寶「玥」

下一則

王毅談台灣：想改變現狀的是台獨不是中國

延伸閱讀

世界晚報／做個人吧…3惡少飛踹拾荒老人 還專人攝影

世界晚報／做個人吧…3惡少飛踹拾荒老人 還專人攝影
喬州加油站驚傳槍擊案 9名青少年受傷

喬州加油站驚傳槍擊案 9名青少年受傷
27年前黃金被扣 山東翁申請返還 公安拒：超過法定時效

27年前黃金被扣 山東翁申請返還 公安拒：超過法定時效
電動車代步自燃？老翁疑潑液體燒死

電動車代步自燃？老翁疑潑液體燒死

熱門新聞

重慶市五中院以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。（取材自澎湃新聞）

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

2023-02-13 13:54
因與多人發生不正當性關係、貪汙等事由，雲南省投資促進局原黨組書記、局長段穎被開除黨籍和公職。（取自《上觀新聞》）

與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開

2023-02-17 13:34
非法盜獵集團捕獲上千條蛇，藏在租屋地下室。（取材自微博）

租屋半夜傳詭異聲響 警在地下室搜出「千條駭人住客」

2023-02-11 23:15
億萬富豪投資人索羅斯（George Soros）。(路透)

索羅斯：習近平勢必失敗 中國強權夢難實現

2023-02-16 17:34
杭州女子清理老房，找到媽媽珍藏的十幾盒「豪華被面」。（取材自青瞳視角）

杭州女清理老房 翻出媽媽「豪華寶貝」 朋友圈：快藏好

2023-02-14 10:00
詐騙份子盜用照片合成「趙勝利」的軍官照，發給受騙女性 。（取材自紅星新聞）

「國泰民安臉」遭盜照 專騙女性…有人慘失400萬

2023-02-12 08:00

超人氣

更多 >
98歲前總統卡特 轉入安寧照護

98歲前總統卡特 轉入安寧照護
舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈

舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈
FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相

FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相
甘迺迪機場停電2天大批民眾滯留 華人耆老「累到差點暈倒」

甘迺迪機場停電2天大批民眾滯留 華人耆老「累到差點暈倒」
芝加哥的她、洛杉磯的她同名同日生 竟獲同樣社安號

芝加哥的她、洛杉磯的她同名同日生 竟獲同樣社安號