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「狂飆」帶紅取景地 攤販索拍照費 1次5元人民幣

中國新聞組／北京19日電
掃黑電視劇「狂飆」取景地所在的廣東台山四九鎮四九市場，菜販收錢後，掀開被遮蓋的道具招牌「舊廠街市場」供拍照。（取材自極目新聞）
掃黑電視劇「狂飆」取景地所在的廣東台山四九鎮四九市場，菜販收錢後，掀開被遮蓋的道具招牌「舊廠街市場」供拍照。（取材自極目新聞）

中國早前大熱的掃黑電視劇「狂飆」因取景廣東省江門台山市，帶熱當地多個地點，吸引眾多慕名而來的遊客去拍照打卡，但也引來當地商戶發「景點財」。有網友17日上載視頻稱，其在「狂飆」舊廠街取景地台山市四九鎮四九市場拍照時，被一女子索要5元人民幣（約美0.72元）「視頻費」。四九鎮政府18日通報，已撤走遮擋物，涉事攤販配合警方調查。

極目新聞報導，視頻拍攝者來到四九市場時，發現巷子裏懸掛的「舊廠街市場」牌子被覆蓋。同時，在一旁的菜攤前，一塊發泡膠板上寫著「各位拍視頻五元一人，如買菜也可以」。遊客付錢後，一旁的女子用長竹竿揭下了掛在高空的雨布，露出「舊廠街市場」牌子。

「狂飆」劇中的「舊廠街市場」，是黑幫老大高啟強發迹地，他最初在該處經營魚檔，受到唐小龍、唐小虎兄弟收保護費欺負，是全劇開篇貫穿始終的重要元素。還有微博網友稱，前幾天到現場去想拍照，被要求交20元才能拿下雨布。網友評論直言，「是誰幹起了劇中小龍、小虎的行當？」

南方都市報報導，台山市四九鎮政府昨發通告，稱市場舖位租賃戶王某芬私自遮擋「舊廠街市場」門牌，並向打卡拍照遊客索取費用（五元/次）。市場管理方多次勸誡無效。18日現場遮擋物已被撤下，涉事人王某芬到轄區派出所配合調查。通告強調，該鎮將進一步加強對相關景點和場所的管理，歡迎大家前來打卡觀光

同程旅行數據顯示，1月14日至1月30日，「狂飆」取景地江門的相關景區消費人次較上半月增長近五倍；自1月以來，江門搜索熱度也按月增長近130%。

掃黑電視劇「狂飆」取景地所在的廣東台山四九鎮四九市場，菜販收錢後，掀開被遮蓋的道...
掃黑電視劇「狂飆」取景地所在的廣東台山四九鎮四九市場，菜販收錢後，掀開被遮蓋的道具招牌「舊廠街市場」供拍照。（取材自極目新聞）

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