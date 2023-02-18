百萬粉絲網紅騎摩托上廣州高速摔車 喊告反遭打臉

網紅博主「蘇乞兒」指控他騎摩托車上高速公路，被工作人員「丟」交通錐攔截，導致他摔車。（視頻截圖）

網紅博主「蘇乞兒」近日一段在高速公路口摔車影片引起熱議。「蘇乞兒」稱，他騎摩托車經過收費站時遭工作人員攔阻，還被對方拿交通錐攻擊而跌倒。不過「蘇乞兒」的說法沒多久就被警方推翻，查出實情是摩托車不能騎上高速公路，「蘇乞兒」不聽收費站人員勸阻仍逕自往前才撞上交通錐自摔。而究竟摩托車能不能騎上高速公路，也成為網民討論的焦點。

來源：YouTube

綜合每日經濟新聞、瀟湘晨報報導，網紅「蘇乞兒」在抖音 上擁有超過300萬粉絲，影片主要分享他騎重型摩托車的日常生活。日前「蘇乞兒」上傳了一段影片，內容稱他在高速公路收費口前遭工作人員攔阻，對方還將「雪糕桶」（交通錐）刻意丟在他車前，導致他摔車。「蘇乞兒」下車後與工作人員爭執，他主張他合法合規上高速公路，最後叫了警察 來處理。

網紅博主「蘇乞兒」堅持要控告高速公路的工作人員。（視頻截圖）

「蘇乞兒」說，車的部分零件受損，初步斷定損失應該是幾萬塊錢人民幣。

報導指出，工作人員對警方表示，在廣東高速公路，摩托車無法通行，且已經多次對「蘇乞兒」口頭勸阻，但對方執意要繼續行駛，才撞上臨時放置的交通錐。

影片中也錄到，在「蘇乞兒」撞上交通錐前幾秒，工作人員多次要他停下，但他並未放慢速度，反而繞過工作人員往前，工作人員於是趕緊在車道上放交通錐，「蘇乞兒」便迎面撞上摔車。

許多網民也紛紛在「蘇乞兒」的影片下留言：「為什麽工作人員明顯有封入口意圖了，還想從旁邊衝過去？」、「工作人員早就放了交通錐說是人家丟的」、「明明就是自己不停車」、「明顯有準備強衝的意圖，看見有人還在加油門」。

不過，「蘇乞兒」仍執意要通過法律途徑對相關方提告。對此，東莞市公安 局大嶺山分局表示，「雙方已經做了筆錄，案件還在進一步調查中」。

究竟重型摩托車能否騎上高速公路？廣東省公安廳表示，法規上沒有禁止摩托車在高速公路上通行，但摩托車在高速公路上通行應當遵守規定，相關管理部門可根據現場車流狀況進行管制。

廣東省交通運輸廳則指出，廣東高速公路均不允許摩托車行駛，且在各高速公路入口均設置了禁令標誌。

報導稱，實際查閱「廣東省道路交通安全條例」，並沒有明文規定摩托車不能上高速公路。廣東省高速公路客服表示，交通運輸廳沒有規定摩托車能不能上高速公路，要看是要經過哪個收費站，由收費站的監控中心和管理公司來決定。