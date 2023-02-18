配合調查被帶走？中國併購天王包凡失聯 網聯想肖建華

華興資本創始人包凡16日傳出失聯消息。(取材自微信)

中國新經濟產業併購天王、有「資本紅娘」之稱的華興資本創始人包凡16日傳出失聯消息。有知情人士透露，主要與華興資本控股集團前總裁叢林在船舶租賃業務上的違規操作有關，包凡個人因配合調查被帶走。包凡的失聯讓人聯想曾遭打壓的企業大老馬雲 、肖建華。

華興資本集團成立於2005年，該公司業務包括投資管理、私募融資、併購、證券 發行與承銷、證券研究與交易、財富管理及其他服務。

北京日報報導，華興資本近年來十分活躍，其在中國新經濟領域的融資、併購、IPO業務發展順利，京東、騰訊、美團、聚美優品、唯品會、愛奇藝、58同城、趕集網、優酷、土豆、滴滴打車、快的打車、陌陌、豌豆莢、途牛、神州租車等企業上市背後，或多或少都有華興資本的影子。

尤其是2015年，在中國網路企業併購大潮中，華興資本就參與13個併購案，包括滴滴快的、美團點評、58趕集、攜程去哪兒四大併購案。創始人包凡因此被市場稱為「資本紅娘」。

據華興資本官網介紹，包凡2005年創建華興資本集團，帶領其成為中國領先的服務創新經濟的金融機構。他擁有七年華爾街投資銀行經驗，先後服務於摩根史坦利和瑞士信貸。有說法稱，1990年代末，在香港 工作的包凡就已經結識了馬雲、馬化騰和李彥宏等後來中國網路巨頭的掌舵人。

2018年9月27日，華興資本控股正式在香港交易所主板掛牌交易，包凡還曾擔任上交所首屆科技創新諮詢委員會委員。

從公開報導看，包凡最後一次露面是在2022年12月初，出席2022未來科學大獎頒獎典禮。在其失聯之前，華興資本旗下華興證券出現人事變動，董事長叢林卸任，由總經理項威代行董事長一職。

包凡失聯的消息傳出後，2月16日當晚，華興資本控股公司就在港交所發布公告確認。公告稱，華興資本控股公司連同其附屬公司的董事會得悉，公司暫時無法與公司董事會主席、執行董事、首席執行官和控股股東包凡取得聯繫。

該公告還稱，董事會並不知悉任何資料顯示包凡失去聯絡一事與集團運作有關，而集團目前業務運作維持正常。不過，受該消息衝擊，17日上午，華興資本控股港股一度暴跌超過30％。

另據自由亞洲電台報導，在中國國家主席習近平「新時代」下，落難菁英何其多？包凡失聯的遭遇已非個案。在中國當局力推經濟復甦和承諾支持民企之際，為何連續有企業高管和業界菁英落馬？是否預示著新一輪的行業整頓即將到來？

據報導，美國民間機構信息與戰略研究所經濟學者李恆青分析說，中國經濟受疫情重創，財政面臨巨大滑坡，加之企業盈利低迷，資本龐大的金融界首當其衝被開刀，「等到3月兩會之後，會有大量（金融界）官員去職，去職後都要經過審計。重新洗牌後，還會抓出更多的貪官。」

從事金融工作多年的中國民營企業家胡力推測，包凡失聯一事也可能是證監會人事變動牽扯出華興資本的問題，「我懷疑，證監會裡面已經有人出事，而且很有可能是個大官。」

包凡失聯的遭遇，在習近平「新時代」下已並非個案。曾叱吒金融市場的明天控股集團創始人肖建華於2017年在香港一家酒店內被帶走調查，去年被以多項罪名判刑13年；阿里巴巴創始人馬雲雖然未失蹤，但也隱於公眾視野之外。