河北3惡少重踹拾荒老人 一旁還有專人攝影

拾荒老人遭欺辱。（取材自極目新聞）

河北邢台內丘縣，一名拾荒老漢遭三名年輕男子欺辱，其中一人甚至從背後將老漢重重踹倒在水泥地上，一旁還有人專門攝影 。近日，視頻在網上流傳，引發眾多網友憤慨，「太過分了，拾荒老人都被欺負，希望能把這些人找出來，交給警方」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，河北邢台拾荒老人被三人當街欺辱，其中兩人圍攻老人，一人在旁拍攝。視頻顯示，一名老人拎著個白色布袋站在路邊，突然被一個戴著帽子的年輕男子從背後猛踹一腳，老人毫無防備地倒在地上。

曝光視頻的網友稱，從朋友圈看到這個視頻，欺負一個老人實在太過分了，希望能找出肇事者交給警方。

內丘縣政府工作人員表示，「警方已經受理了，正在核實處理」，目前老人已回到家中，警方已找到欺辱老人的三名年輕人作筆錄，並對其下達拘留通知。

對於這三人的惡劣行為，網友紛紛表示譴責，並希望老人身體無礙，不要受傷，更呼籲施暴者應該好好反省自己

人民網評論稱，兩人圍攻老人，一人一旁拍攝。這三個人分工明確，可見是故意、有組織地對拾荒老人施暴。飛踹拾荒老人，還拍攝視頻取樂，這種行為令人不恥，暴露施暴者人品卑劣的本質，更是觸犯了法律。

這樣的施暴行為，有悖於中華民族尊老愛幼的美德。這樣的施暴行為，也難以得到公眾的理解和諒解。老吾老以及人之老，在法律的懲戒下，這幾位施暴者應該好好反省自己，如何做個「人」。