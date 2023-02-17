浙江流氓翻牆闖學校 打死2學生…疑因沒收手機惹怨

浙江仙居職業中專發生打架事件，造成2死2傷。（視頻截圖）

浙江省仙居縣一所職業中專，日前有人打架致四人受傷，其中兩名重傷者經搶救無效死亡，另兩名傷者傷勢較輕無生命危險。據了解，當天有兩名社會閒散人員翻牆進入學校，其他人員則是從校門進入，對校內學生進行了毆打。網傳影片顯示，急症室外有多名警員及保安，受傷學生躺在病床上，現場疑似學生家長放聲痛哭。警方指出，涉案人員目前均已到案，案件偵辦和相關善後工作正進行中。

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綜合媒體報導，商舖經營的王先生（化名）表示，此次受傷的四名傷者均為中專學校學生，而傷人的幾名社會閒散人員已被警方帶走，「我的小孩就在裡面讀的書，這件事發生後家長都很擔心小孩的安全」。

王先生介紹，出事的學校雖然在當地評價一般，但此前從沒發生過類似的事情，「以前我小孩沒有跟我說過遇到校園打架受傷的事，這次是我開店幾年來第一次聽說出事」。