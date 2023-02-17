足壇第5高層被捕 足協前副主席王登峰涉貪落馬

前中國足協副主席王登峰被捕。（取材自紅星新聞）

16日下午，最高人民檢察院發布消息，教育部 體育衛生與藝術教育司原司長王登峰（正廳級）涉嫌貪汙、受賄一案，由山東省監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，山東省人民檢察院依法以涉嫌貪汙罪、受賄罪對王登峰作出逮捕決定。王是近日足壇被捕第5人，他曾任中國足協副主席，主管全國青少年足球 發展工作。

王登峰於去年8月30日官宣被查，截至目前，對他的黨紀政務處分情況尚未披露。

據紅星新聞報導，公開資料顯示，王登峰出生於1965年，籍貫山東省安丘市，曾在北京 大學心理學系攻讀學士、碩士、博士，畢業後留校工作，1999年任北京大學黨委副書記。 2006年，他轉任國家語言文字工作委員會副主任、教育部語言文字應用管理司司長。

2011年11月，王登峰任教育部體育衛生與藝術教育司司長，直至2022年8月被查。

據教育部官網介紹，體育衛生與藝術教育司負責指導大中小學體育、衛生與健康教育、藝術教育、國防教育工作；擬訂相關政策和教育教學指導性文件；規劃、指導相關專業的教材建設以及師資培養、培訓工作；協調大中學生參加國際體育競賽和藝術交流活動。

2014年至2019年間，王登峰擔任了第十屆中國足協副主席。 2015年起，他擔任全國青少年校園足球工作領導小組辦公室主任，後又於2022年6月擔任中國青少年足球聯賽賽事辦公室副主任。