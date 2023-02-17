我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市警方提醒韓系車主 1根USB充電線 就能偷車

通膨效應 美國卡債去年Q4達9860億元 創新高

足壇第5高層被捕 足協前副主席王登峰涉貪落馬

特派記者賴錦宏／北京17日電
前中國足協副主席王登峰被捕。（取材自紅星新聞）
前中國足協副主席王登峰被捕。（取材自紅星新聞）

16日下午，最高人民檢察院發布消息，教育部體育衛生與藝術教育司原司長王登峰（正廳級）涉嫌貪汙、受賄一案，由山東省監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，山東省人民檢察院依法以涉嫌貪汙罪、受賄罪對王登峰作出逮捕決定。王是近日足壇被捕第5人，他曾任中國足協副主席，主管全國青少年足球發展工作。

王登峰於去年8月30日官宣被查，截至目前，對他的黨紀政務處分情況尚未披露。

據紅星新聞報導，公開資料顯示，王登峰出生於1965年，籍貫山東省安丘市，曾在北京大學心理學系攻讀學士、碩士、博士，畢業後留校工作，1999年任北京大學黨委副書記。 2006年，他轉任國家語言文字工作委員會副主任、教育部語言文字應用管理司司長。

2011年11月，王登峰任教育部體育衛生與藝術教育司司長，直至2022年8月被查。

據教育部官網介紹，體育衛生與藝術教育司負責指導大中小學體育、衛生與健康教育、藝術教育、國防教育工作；擬訂相關政策和教育教學指導性文件；規劃、指導相關專業的教材建設以及師資培養、培訓工作；協調大中學生參加國際體育競賽和藝術交流活動。

2014年至2019年間，王登峰擔任了第十屆中國足協副主席。 2015年起，他擔任全國青少年校園足球工作領導小組辦公室主任，後又於2022年6月擔任中國青少年足球聯賽賽事辦公室副主任。

教育部 足球 北京

上一則

創「胡氏方法」分析國寶數量 大熊貓之父胡錦矗94歲病逝

下一則

「傾聽歐洲」王毅在法晤馬克宏 獲允加強戰略對話

延伸閱讀

足球反腐再抓1人 前中國足協副主席王登峰被捕

足球反腐再抓1人 前中國足協副主席王登峰被捕
密州逃獄犯 德州1死1被捕

密州逃獄犯 德州1死1被捕
假球案風暴擴大 中國足球協會主席被查落馬

假球案風暴擴大 中國足球協會主席被查落馬
鄭文燦牽線？ 新體育署長被爆黑歷史

鄭文燦牽線？ 新體育署長被爆黑歷史

熱門新聞

重慶市五中院以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。（取材自澎湃新聞）

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

2023-02-13 13:54
唐小強參加綜藝節目錄影。(取材自一生百科)

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

2023-02-10 08:00
非法盜獵集團捕獲上千條蛇，藏在租屋地下室。（取材自微博）

租屋半夜傳詭異聲響 警在地下室搜出「千條駭人住客」

2023-02-11 23:15
杭州女子清理老房，找到媽媽珍藏的十幾盒「豪華被面」。（取材自青瞳視角）

杭州女清理老房 翻出媽媽「豪華寶貝」 朋友圈：快藏好

2023-02-14 10:00
詐騙份子盜用照片合成「趙勝利」的軍官照，發給受騙女性 。（取材自紅星新聞）

「國泰民安臉」遭盜照 專騙女性…有人慘失400萬

2023-02-12 08:00
近日「成都街頭某路段出現大量飛鳥『撞』向路邊大樹」的影片在網上傳播，引發關注。(網路照片)

成都大量飛鳥撞向路邊大樹 地震前兆？ 專家回應了

2023-02-10 13:14

超人氣

更多 >
冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人

冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人
旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生

旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生
劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光

劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光
新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相

新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相
新聞評論／劉文正「1日生死」烏龍 失去的不只信用

新聞評論／劉文正「1日生死」烏龍 失去的不只信用