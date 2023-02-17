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湖南少年刺傷霸凌者被羈押336天 僅國賠20萬 爺要申請覆議

中國新聞組／北京17日電
初二學生小蔣2019年在學校的男廁所內遭遇同年級15名學生毆打。圖為事發廁所。（取材自紅星新聞）
初二學生小蔣2019年在學校的男廁所內遭遇同年級15名學生毆打。圖為事發廁所。（取材自紅星新聞）

湖南初中二年級少年小蔣，因刺傷校園霸凌者被羈押336天，獲無罪後申請國家賠償近330萬元（人民幣，下同，約48.2萬美元）案有新進展。小蔣的祖父蔣佑華表示，湘西州吉首市人民檢察院已就小蔣被無罪羈押336天作出「刑事賠償決定書」，吉首市檢察院決定，賠償小蔣人身自由賠償金13萬7538元、精神損害撫慰金6萬8769元；在侵權行為影響的範圍內，為小蔣消除影響、恢復名譽、賠償道歉。

據紅星新聞報導，小蔣原是吉首二中一名初二學生。2019年5月17日，他在學校的男廁所內遭遇同年級15名學生毆打。混亂中，小蔣拿出一把事先準備好的折疊刀亂舞，刺傷了圍攻他的3名學生。2019年8月7日，小蔣被刑拘，後檢方提起公訴。2020年7月6日，吉首市法院一審作出正當防衛的無罪判決，小蔣才走出看守所，期間共被羈押336天。

蔣佑華表示，他對這份刑事賠償決定並不滿意，理由此案後，小蔣的人生軌跡被改變，「孩子幼年喪父，母親改嫁，原本好好上學的他遭遇霸凌，又被無罪羈押336天。走出看守所後，他再也無心繼續學業……這些又如何來賠償？」。近期他們會向湘西州檢察院申請覆議。

報導指出，此案曾一波三折。2020年7月，吉首市法院作出一審判決，認為小蔣是在被他人毆打、生命受到嚴重威脅的情況下，被迫實施的自衛反擊。在法院作出無罪判決後的第10天，吉首市檢察院提起抗訴，認為小蔣並非孤立無援，可以向師長求助而未求助，不屬於正當防衛。檢方認為，應當以故意傷害罪追究其刑事責任。

2022年11月，在吉首市檢察院提出抗訴兩年多後，它的上級單位、湘西州檢察院認為「抗訴不當」撤回抗訴。一審法院的無罪判決，開始發生法律效力。這也意味，小蔣恢復了自由之身。

2022年12月14日，蔣佑華和王艷濤向吉首市檢察院提交了「國家賠償申請書」，小蔣向吉首市人民檢察院提出了近330萬元的索賠訴求，其中包括侵犯人身自由賠償金13.7萬餘元、喪失受教育權及青春損失100萬元、精神損害撫慰金200萬元等。

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