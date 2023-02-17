男大生5天換乘32輛公交返校 從合肥到上海650公里花76元

江夏沿途記錄公車之旅。（視頻截圖）

近期各地學校開學，外地生搭乘高鐵、飛機一類等，盡可能減少路上花費時間返校，卻有一名00後大三男生選擇全程坐公交，從安微合肥返回上海的學校，此次經過650多公里，換乘32輛公車，途經6座城市和696個公交站，總路費76.8元，最終在2月15日晚到達上海。

來源：YouTube

據光芒視頻報導，這名大三男生江夏表示2月18日學校就要開學了，自己11日從家出發的，這次坐公交返校路費預計80多元，江夏認為的旅行不僅是一種享受，更重要的是一種探索，「那種雙腳踩在不同城市土地上的一種踏實感和未知感，讓我很喜歡。」

大三男生江夏換乘32輛公交從合肥到上海上學。（視頻截圖）

這一路走來，自己也留下了很多美好的記憶，比如晚上借宿在便利店裡，順便買點吃的，店員也不會說什麼，大家都會答應；很多好心的司機也會為其指路，幫助他順利實施自己的計畫。

值得一提的是，這已經不是江夏第一次採取類似的方式進行旅行了，2022年12月，江同學曾用9天時間坐公交從上海到北京 ，耗時六天五夜，途中需換乘五十多輛公交車，共計花費180元左右。

當然，第一次是先斬後奏，直到媒體報導後，自己的父母才知道這件事，而此次從合肥去上海，則是事先告訴了父母。

網友對此表示，「青春只有這麼一次，一定要轟轟烈烈的過」、「厲害厲害也算是一種欣賞途中風 景之旅吧」、「公交車愛好者，對公交線路和各種車型都很熟悉，就像火車迷和航空迷那樣」、「如果是時間充裕的話確實是不錯的一個體驗」、「省錢也很有意思呀，不錯」、「當作一種旅行，挺好的」。