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曾開拖拉機遊藏 「網紅管管」遭網暴自殺亡 留下老父母及妻兒

中國新聞組／北京16日電
管管2021年駕駛拖拉機開了4000多公里到達西藏。（取材自極目新聞）
管管2021年駕駛拖拉機開了4000多公里到達西藏。（取材自極目新聞）

2021年曾駕駛拖拉機、開4000多公里到達西藏的山東網紅「管管」，2月14傳出去世消息隔天管管的妻子自拍影片表示，管管在近半年不斷遭到黑粉辱罵，最後承受不住壓力，選擇喝農藥輕生。

綜合媒體報導，38歲的管管本名孫凡寶，2021年創業失敗後，帶著兩條愛犬，駕駛拖拉機前往西藏，他在拖拉機前方裝上了攝影機，記錄沿途的美景。這一趟旅行，讓他在網路上受到許多粉絲關注，不過也因此遭到黑粉的網路霸凌

據報導，先前管管曾多次發影片表示，有人在惡意造謠詆毀他，逼不得已只能「選擇不歸路」，憾事傳出後，讓粉絲十分難過，管管老家派出所民警表示有關單位將會展開調查。

報導稱，由於長期遭受網暴，管管直播與「黑粉」直接對決，沒想到他喝了一瓶藍色水，後來就封號，第二天妻子「會子」分享一個作品，管管正在搶救室洗胃。由此不難推斷，管管的去世和網暴有關。

管管妻子事後上傳影片淚訴，自己的老公長達半年在直播時受到一名黑粉網暴、辱罵、挑釁，最終受不了才喝農藥輕生，送醫搶救後宣告不治，留下家中兩名60多歲的老人和三個月大的孩子。

報導指出，「管管」的社交帳號上，以往的影片都刪除，留下的作品都是關於黑粉。出事前5天，管管曾在留言處說道：這三個號網暴我長達半年之久，期間也曾報警，警察讓收集證據，找律師起訴……我是因為被這個人網暴才做出極端行為的，再次感謝廣大網友。

管管的妻子在15日發布影片淚崩表示，老公留下家裡2老及3個月大的孩子，她真的不知...
管管的妻子在15日發布影片淚崩表示，老公留下家裡2老及3個月大的孩子，她真的不知道該怎麼辦。（圖／翻攝自抖音／極目新聞）

警察 攝影 霸凌

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