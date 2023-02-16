賣高價畫涉「雅腐」 上海落馬檢察長張本才遭起訴

上海市人民檢察院原檢察長張本才涉嫌受賄被起訴。(取材自知乎)

最高人民檢察院13日發布消息，上海市人民檢察院原黨組書記、檢察長張本才涉嫌受賄被起訴。張本才曾被起底，就是近年來畫壇屢屢以高價成交畫作的神祕畫家「東方涂欽」，他的作品曾拍賣 到逾40萬元人民幣(約5.8萬美元)，張本才也被質疑涉及「雅腐」。

據環球網報導，「雙開」通報中指出，張本才大搞迷信活動，對抗組織審查，並且縱容、默許親屬利用其職務影響謀取私利，利用職務便利為他人在項目開發、企業經營等方面牟利，並非法收受巨額財物。

報導指出，張本才從沂蒙山的一個放羊娃，到政法系統內部資深傳媒人，再到晉級省部級高官，張本才在仕途上一路「狂飆」，2005年起任檢察日報社社長，貪腐行為就已經開始。

除了官方身份之外，從2000年左右開始，張本才以筆名「東方涂欽」混跡藝術圈，曾出版詩作、畫作，其作品頻頻進入拍賣市場，且時常以高價成交。單幅作品成交價最高的，是名為「你是我的毒藥，我是你的傳奇」的油畫，在2013年以40.25萬元的價格成交，而早在2006年，東方涂欽的一幅抽像畫「摩登女郎」就拍出了30.8萬元的高價。

報導指出，張本才作為公職人員被質疑私下賣畫是否合規？中共 中央黨校（國家行政學院）教授竹立家表示，官員以這種形式獲得的收入，也應該體現在其收入申報事項中。官員因為個人愛好出書、作畫，本身沒有什麼問題，但如果摻雜了權力、職位等因素，私下變相提高作品價值，就成了「雅腐」的一種。

據報導，此前的反腐案件中，靠創作書畫等「雅好」斂財者不乏其人。如2019年落馬的中國書法 家協會原副主席趙長青，一幅字曾賣出11.5萬元高價。在接受審查調查時，他向辦案人員承認：「我就不是一個書法家。」