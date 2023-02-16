涉侮辱英烈惹禍 雲南前教育廳長羅崇敏貪瀆被法辦

雲南省教育廳前廳長羅崇敏涉貪被移送檢察機關審查起訴。（取材自長安街知事）

雲南省教育 廳原廳長羅崇敏去年6月發表「端午：一個鼓勵自殺的日子」文章，遭舉報內文侮辱英雄烈士，被當地有關部門調查，並發現他涉嫌違法犯罪。雲南省紀委15日通報稱，羅崇敏涉嫌受賄，被開除黨籍後毫無悔過之心，決定取消羅崇敏退休 待遇，並將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。

香港 媒體報導，現年71歲的羅崇敏是雲南江川人，曾任玉溪市委副書記、雲南民族學院黨委書記、紅河州委書記、省教育廳長、省政府參事等職。2016年1月，羅崇敏退休。次年11月，因嚴重違紀被開除黨籍，按副處級非領導職務確定退休待遇。

羅崇敏去年在「端午：一個鼓勵自殺的日子」提出，屈原只是統治者樹立的牌坊和符號，目的是為了讓愚忠者獻身；並指國家樹立了劉胡蘭、劉文學、王二小等一批忠君愛國的自殺者榜樣，誤導青少年以自殺表達自己的抗爭和勇氣。結果被舉報侮辱英烈，省教育廳當時稱把相關違法犯罪線索移交有關部門辦理。

香港01報導，一個月後，雲南省教育廳網站再發布消息稱，經省教育廳工作組會同相關部門對「網傳羅崇敏發表有關言論」事件進行調查，發現羅崇敏涉嫌違法犯罪。

報導說，雲南省紀委15日在通報中指羅崇敏背離初心使命，喪失政治立場，被開除黨籍後毫無悔過之心，公開發表有嚴重政治問題的言論；以投資為名違規參與營利性活動，多次與他人發生不正當性關係；對國家法律毫無敬畏之心，利用職務便利或職權影響為他人牟取利益，非法索取、收受巨額財物等。