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醫保基金沒錢? 武漢增5000定點藥房補救

中國新聞組／北京16日電

據悉，中國並無全國統一的醫療保障基金，而是各省各自管理。在舊醫保制度推行20多年後，出現了經濟發達地區醫保資金池充裕，而部分地區可能存在赤字情况。依照國務院政策，各地方政府近期開始施行以「門診共濟」為主的醫保新政，因而引發醫保基金池子是否沒錢的質疑。

港媒報導，依照當局解釋，「門診共濟」保障改革是原來從統籌基金畫入個人帳戶的一部分資金不再畫入，而是留在統籌基金共濟使用。「共濟」的含義，就是把參保人士的錢放在一起，給發生風險事件（疾病）的人用，共同抵禦疾病風險，讓參保民眾患病時更有保障。

在此之前，由於醫保帳戶只能個人使用，「有病的不夠花，沒病的用不了」成普遍現象。

據報導，武漢退休人士的不滿，除了個人帳戶縮水，還有譬如在醫藥報銷的起付標準、購藥要求等，也作出了新規定。有觀察人士指，由於配套政策未及時跟上，影響了參保人士對新政的接受度。

近日，武漢市將職工醫保門診統籌定點零售藥房從原來的29家增加到了5000多家，這被視為補救新政措施。

國家醫療保障局曾表示，新政可為退休人員減輕門診費用負擔近1000億元人民幣(約145.9億美元)。但是，在個人帳戶縮水，潛在醫療報銷好處暫未兌現的情况下，讓民眾對新政增加「獲得感」，還需要時間檢驗。

對於各地政府陸續推進醫保政策調整，自由亞洲電台報導，中國紅十字基金會大病救助專案前高管任瑞紅表示，這次的醫保改革是官方在三年疫情封控後採取的措施，明顯感覺到醫保基金不夠用了，因為各省的抗疫支出大部分都是從醫保基金裡付出的。

路透報導，2022年中國各省至少花費3520億元用於應對新冠疫情，在經濟放緩情況下，增大省級財政壓力。

另外，網上近期出現為官方醫改辯護的文章，稱老年人群體是「本輪醫保改革的最大受益人」，並說他們是「被謠言蠱惑上街的」。文章批駁，外界質疑「本輪醫保改革的原因是去年大規模核酸掏空了醫保資金池的說法」是謠言。

該文還試圖為官方醫保改革後，減少打入個人帳戶的錢，增多打入大病統籌的錢的做法進行辯解，稱原有做法導致「大量的資金沉澱在醫保個人帳戶後，被人大規模挪用，這就失去了醫保醫療互助的初衷」。新的醫保政策「不取消個人帳戶、但大幅減少打款比率至2%，同時大幅提高門診報銷待遇，打通全國各醫療環節，為群眾普遍性的頻繁門診報銷製造便利。」

醫保 疫情 退休

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