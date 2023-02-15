民眾爆料「城管撕春聯」竟遭「跨省敲門」當事人關機逃外地

以「維護市容」之名，多地城管挨家挨戶撕住戶春聯，引發爭議。（取材自新黃河）

大年剛過，一段江蘇沛縣城管挨家挨戶撕住戶春聯整治市容的畫面引發關注。雖然「沛縣發布」14日已對「城管撕春聯」行為致歉，但發布視頻的網民竟遭遇了不明人士「跨省敲門」，要求他刪帖降熱度，嚇得他家都不敢回，還預錄影片給朋友，「如果我失聯了，就發布出來」。

影音來源：YouTube

新黃河報導，從事自媒體的賈先生10日在網絡上關注到沛縣城管撕春聯的相關內容，便給沛縣城管局致電詢問具體情況。沛縣城管局工作人員回覆，是為了迎接文明城市創建的檢查，如果認為不合理可以打專線投訴。

隨後賈先生把視頻編輯後發給媒體，該事件迅速登上熱搜。11日晚10時許，賈先生突然接到姊姊發來的信息，告知自己趕緊躲一躲，「有人要抓你。」

「當晚，有三名操著徐州口音的人到我老家山東棗莊敲我家門。我家只有我媽在家，她沒敢開門。他們就拿手電筒往我媽屋裡亂照。」賈先生稱，第二天，三名外地人再次來到自己家門口，母親因為害怕提前把門上鎖去了鄰居家。

後經賈先生多方渠道了解，來人證實是沛縣的。目前賈先生人在外地，不敢回家，手機 不敢開機，只能暫時用家人的手機與外界聯繫。

「現在村裡人都以為我犯罪了，對我議論紛紛，孩子在學校裡有人以為他爸爸犯了什麼事情。」賈先生稱，自己的生活受到了很大的影響，自己的母親和孩子也受到了驚嚇。

據知情人士透露，目前三名外地人已經離開，「他們的目的是降低熱度，讓他協助刪帖，沒有惡意」。

報導指出，春節過後，甘肅 武威市、吉林延吉市、遼寧營口市、河南 焦作市等地城管都對破損春聯進行清理。

央廣網評論指出，清除春聯的行為，暴露出的還是某些職能部門過度追求整齊的簡單粗暴式治理思維。央視主持人白岩松也稱，這種吃力不討好的行為，「越界了」。