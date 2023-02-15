民眾爆料「城管撕春聯」竟遭「跨省敲門」當事人關機逃外地
大年剛過，一段江蘇沛縣城管挨家挨戶撕住戶春聯整治市容的畫面引發關注。雖然「沛縣發布」14日已對「城管撕春聯」行為致歉，但發布視頻的網民竟遭遇了不明人士「跨省敲門」，要求他刪帖降熱度，嚇得他家都不敢回，還預錄影片給朋友，「如果我失聯了，就發布出來」。
影音來源：YouTube
新黃河報導，從事自媒體的賈先生10日在網絡上關注到沛縣城管撕春聯的相關內容，便給沛縣城管局致電詢問具體情況。沛縣城管局工作人員回覆，是為了迎接文明城市創建的檢查，如果認為不合理可以打專線投訴。
隨後賈先生把視頻編輯後發給媒體，該事件迅速登上熱搜。11日晚10時許，賈先生突然接到姊姊發來的信息，告知自己趕緊躲一躲，「有人要抓你。」
「當晚，有三名操著徐州口音的人到我老家山東棗莊敲我家門。我家只有我媽在家，她沒敢開門。他們就拿手電筒往我媽屋裡亂照。」賈先生稱，第二天，三名外地人再次來到自己家門口，母親因為害怕提前把門上鎖去了鄰居家。
後經賈先生多方渠道了解，來人證實是沛縣的。目前賈先生人在外地，不敢回家，手機不敢開機，只能暫時用家人的手機與外界聯繫。
「現在村裡人都以為我犯罪了，對我議論紛紛，孩子在學校裡有人以為他爸爸犯了什麼事情。」賈先生稱，自己的生活受到了很大的影響，自己的母親和孩子也受到了驚嚇。
據知情人士透露，目前三名外地人已經離開，「他們的目的是降低熱度，讓他協助刪帖，沒有惡意」。
報導指出，春節過後，甘肅武威市、吉林延吉市、遼寧營口市、河南焦作市等地城管都對破損春聯進行清理。
央廣網評論指出，清除春聯的行為，暴露出的還是某些職能部門過度追求整齊的簡單粗暴式治理思維。央視主持人白岩松也稱，這種吃力不討好的行為，「越界了」。
沛縣發布14日發布「關於群眾反映我縣龍固鎮在環境整治中撕春聯一事調查處理情況的通報」，其中提到：縣委、縣政府已責成有關部門上門向商戶致歉，並依據調查結果、根據有關規定，對涉事相關責任人給予通報批評、誡勉談話、政務警告等黨紀政務處分。
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