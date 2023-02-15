中國足協主席陳戌源罪狀被曝：國腳陪踢球、後勤陪打牌

足協主席陳戌源涉違紀違法遭調查。(取材自紅星新聞／IC photo圖）

「任職於大型國企，政治素質強」這是外界對於陳戌源當選足協主席的評價。陳戌源上任後，重拳對足協全面整風，在任不到四年時間裡，改革俱樂部名稱、降薪、限制歸化球員…讓中國足球 從當初的金元大佬成為一地雞毛。2022年衝擊卡達世界盃失敗，更是令男足成為全國消遣的對象。

陳戌源落馬後，他的罪狀紛被爆出，足球報李姓記者稱他「在國家隊征戰期間，讓國腳陪著他踢球，讓後勤人員陪著他打麻將，成績打得跟XX一樣，每天歌舞昇平、分獎金。」但陳被查是否與此有關，尚待官方調查。

紅星新聞報導，陳戌源擁有工商管理碩士學位，還是高級經濟師。他2019年當選足協主席後，雖然大談深化改革，但其主導推行的多項足壇新政，卻遭外界普遍反對。

俱樂部名稱中性化是陳戌源的一大改革。他在疫情期間強行推出的俱樂部、球隊中性名政策，以及宣傳的公益足球聯賽理念，讓山東魯能、河南建業、天津泰達、廣州恆大等俱樂部及球隊名稱成為歷史，嚴重挫傷俱樂部投資 人的投資意願。

陳戌源曾在央視節目中表示，「足球本身是社會公益產品，投資人要有社會責任感」。這句話一出，在當時就引起極大爭議。外界認為陳戌源過度強調足球的公益屬性，卻忽視了社會經濟屬性。

報導指出，陳戌源上任後，中超 分紅連年下降。2022賽季中超各隊的分紅約人民幣800萬，少於2021賽季的1000多萬，更比不了「金元足球」鼎盛時期的年分紅6000多萬。中超的冠名版權費也持續縮水。

在陳戌源的主導下，中超的投資成本越來越低，陳戌源認為金元足球導致球員年薪過高，使他們進取心不足，也給俱樂部帶來了很大負擔。足協此前為了減輕俱樂部負擔，已經連續兩次降薪，使國內球員的頂薪從千萬級別降到了現在的500萬。

有球員對足協的決定產生質疑和牴觸，他們表示長時間的欠薪已經讓生活拮据，為了緩解運營壓力，中超八冠王廣州隊也開啟了直播帶貨的先河。

此外，陳戌源對於歸化球員的限制也引發球迷不滿。以2019年廣州恆大為例，當時為五名歸化球員支付的轉會、工資、安家費等高達8.7億，此外還要每年支付約3.6億的年薪。到2022年年底，廣州恆大在這五名歸化球員身上的投入已經接近20億元，但是在2022世界杯亞洲區預選賽12強賽中，他們卻被限制「沒有辦法」上場。