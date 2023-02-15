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中國足壇續反腐 足協主席陳戌源落馬 「別讓金錢玷污」言猶在耳

中國新聞組／北京15日電
中國足協主席陳戌源涉嚴重違紀違法接受監察調查。（新華社）
中國足協主席陳戌源涉嚴重違紀違法接受監察調查。（新華社）

國足主帥李鐵去底被帶走，吹響足球反腐風暴序幕。今年1月，足協秘書長劉奕和國管部部長陳永亮也被帶走。官方14日通報，中國足球協會主席、黨委副書記陳戌源涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受審查調查。67歲的陳戌源是中國足壇最高級別人物，曾說過別讓金錢玷污足球，如今落馬，令球迷錯愕。

影音來源：YouTube

回顧歲陳戌源的「職業生涯」，只能用奇幻來形容。上游新聞報導，陳戌源出生於1956年7月，碩士學位。擔任中國足協主席之前，陳戌源在上港集團工作了46年，他的前半生，和足球並無交集。

1973年，年僅17歲的陳戌源加入了上港集團的前身上海港務局，初中畢業的他一開始從最基層的碼頭工人幹起，一幹就是好幾年。

陳戌源喜好文學，擔任碼頭工人期間曾在單位內部刊物上多次發表過詩歌和散文。23歲時，陳戌源改做辦公室秘書，兩年後又被調到了上海港務局團委，正式開啟了國企仕途。

2013年，陳戌源主導上港集團對上海東亞俱樂部進行收購，並改名為上海上港足球俱樂部，正式開啟足球之路。

在中國足球金元時代，上港斥巨資引進了奧斯卡、胡爾克等頂級巨星，是少見可以和恆大掰手腕的中超俱樂部。2018年，上港獲得隊史首座聯賽冠軍，並連續4年闖入亞冠淘汰賽，球隊成績迎來頂峰。

憑藉豐富的國企管理經驗和掌舵上港取得的不俗業績，2019年8月在河北香河召開的第11屆足代會上，陳戌源以全票當選中國足協主席，這也是中國足協歷史上首位非體育管理部門系統的協會主席。

報導指出，陳戌源最近一次公開亮相是2月9日。當天下午，中國足協召開了有關反腐內容的警示會議，協會全體中層幹部都按要求參會。

按照計畫，陳戌源本應參加2月13日的國足選帥工作會議。然而當天上午，足協工作人員突然接到了陳戌源不會參加會議的通知。直到14日晚，有關他被有關部門帶走調查一事得到官方證實。

「我在這裡真誠告誡所有球員，足球是高尚運動，不要讓金錢給玷污了，扭曲了。如果以金錢放在第一位，職業生涯不會有前途，一個人真正的脊梁骨是信仰和理想。」這是2019年上海上港俱樂部賽季動員大會上，陳戌源的講話。如今這番話看來，格外諷刺。

足協四名高層被查 來源／大公報
足協四名高層被查 來源／大公報

足球 風暴 奧斯卡

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