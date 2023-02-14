三亞男童店前寫作業 書桌板凳被沒收 城管：建文明城市

海南三亞吉陽區一個小男孩趴在店鋪門前桌子上寫作業，遭城管人員沒收書桌、板凳。(視頻截圖)

一段海南三亞城管人員執法的視頻引發網友關注。畫面顯示，一個小男孩趴在店鋪門前的桌子上寫作業。這時，四、五個身穿制服的執法人員走來，其中一人朝小男孩擺了擺手，示意他離開，並把桌子折疊起來，收到路邊的執法車輛上。不少網友質疑，這樣沒收是否合理合法。三亞城管局回應，稱創建文明城市。

來源：youtube

大眾網·海報新聞報導，當事人王女士13日說，自己在新中路上開了一家自選超市，「當時我在店鋪門口擺了一張桌子，讓孩子寫寒假作業。然後一幫人就過來，直接讓孩子起來，收了桌子和一張小矮凳。」

雖然此前曾接到了「創文鞏衛」的通知，但王女士認為，自己把桌子擺在了店鋪滴水線內，應該符合規定。「孩子今年九歲，上三年級了，當時就很害怕。他們（執法人員）都沒有講話就直接把孩子趕走，我想要個說法。」

對此，三亞市吉陽區城市管理局工作人員回應稱，店主已經超出店外經營，門口不能擺放東西。「屋簷下也算超出店外，要乾淨整潔，執法隊員看見了就會直接整治收走。」另外，該工作人員說，店主後續可以帶上身分證到固定地點進行處理。

三亞市綜合行政執法局回應稱，目前全市都在開展文明城市創建活動，商鋪黃線外面一般不允許擺放東西。