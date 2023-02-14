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河南縣府房產展銷會竟上演火辣鋼管舞 孩童圍觀

中國新聞組／北京14日電
上蔡縣房產展銷會活動驚現性感女跳鋼管舞，台下有不少兒童觀看。（取材自微博）
上蔡縣房產展銷會活動驚現性感女跳鋼管舞，台下有不少兒童觀看。（取材自微博）

河南省駐馬店市上蔡縣政府上周主辦的一場房產展銷會上，出現穿著暴露跳鋼管舞環節，由於現場有不少孩童觀看，引發爭議。上游新聞報導，縣委書記劉軍民稱，此事暴露出主辦、承辦單位對節目審查不力，準備追責。

來源：youtube

微信公眾號「上蔡發布」發布消息稱，上蔡縣房產展銷會10日在蔡明園廣場舉行3天，縣長等四位縣領導出席開幕式，由上蔡縣人民政府主辦，縣住房和城鄉建設局承辦，縣公安局等單位代為協辦，共有31家房企參展。

文章說，展銷會現場，還舉行文藝表演。現場有兩段視頻在網絡引發熱議，包括一名穿著暴露的女子在展銷會台上跳鋼管舞；還有一名光著膀子的男子躺在台上，胸部到大腿的位置上放著一塊石頭，有男子拿鐵鎚錘擊石頭，石頭斷成兩半。

上蔡縣房產展銷會上，有人表演鐵鎚碎石。(取材自上游新聞/受訪者供圖)
上蔡縣房產展銷會上，有人表演鐵鎚碎石。(取材自上游新聞/受訪者供圖)

針對該視頻網友留言稱，政府辦房產展銷會是一件好事，但大庭廣眾下讓穿著暴露的女子跳鋼管舞「不雅」，特別是現場有未成年人。

劉軍民表示，此次房產展銷會的表演節目由第三方公司負責，主辦和承辦單位審核節目流於形式，「會展的大部分工作由住建局負責，要追他們的責。」

人民網發表評論稱，展銷會由官方主辦，不同於純粹化「商演」，更要考慮到民眾的接受程度、情感認知及公序良俗等。但強調不能污名化鋼管舞，「不能一見鋼管舞動作、風情就向色情方面聯想」。

另外，燕趙都市報記者12日晚根據上蔡縣政府網站公布的值班電話反覆撥打上蔡縣政府辦、上蔡縣委網信辦的值班電話，一直無人接聽。

在河南省上蔡縣政府主辦的展銷會上有一名衣著性感的女子表演鋼管舞，台下還有不少觀看...
在河南省上蔡縣政府主辦的展銷會上有一名衣著性感的女子表演鋼管舞，台下還有不少觀看的兒童，片段在網上流出後引發關注。（視頻截圖）

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