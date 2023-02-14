河南縣府房產展銷會竟上演火辣鋼管舞 孩童圍觀

上蔡縣房產展銷會活動驚現性感女跳鋼管舞，台下有不少兒童觀看。（取材自微博）

河南 省駐馬店市上蔡縣政府上周主辦的一場房產展銷會上，出現穿著暴露跳鋼管舞環節，由於現場有不少孩童觀看，引發爭議。上游新聞報導，縣委書記劉軍民稱，此事暴露出主辦、承辦單位對節目審查不力，準備追責。

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微信 公眾號「上蔡發布」發布消息稱，上蔡縣房產展銷會10日在蔡明園廣場舉行3天，縣長等四位縣領導出席開幕式，由上蔡縣人民政府主辦，縣住房和城鄉建設局承辦，縣公安 局等單位代為協辦，共有31家房企參展。

文章說，展銷會現場，還舉行文藝表演。現場有兩段視頻在網絡引發熱議，包括一名穿著暴露的女子在展銷會台上跳鋼管舞；還有一名光著膀子的男子躺在台上，胸部到大腿的位置上放著一塊石頭，有男子拿鐵鎚錘擊石頭，石頭斷成兩半。

上蔡縣房產展銷會上，有人表演鐵鎚碎石。(取材自上游新聞/受訪者供圖)

針對該視頻網友留言稱，政府辦房產展銷會是一件好事，但大庭廣眾下讓穿著暴露的女子跳鋼管舞「不雅」，特別是現場有未成年人。

劉軍民表示，此次房產展銷會的表演節目由第三方公司負責，主辦和承辦單位審核節目流於形式，「會展的大部分工作由住建局負責，要追他們的責。」

人民網發表評論稱，展銷會由官方主辦，不同於純粹化「商演」，更要考慮到民眾的接受程度、情感認知及公序良俗等。但強調不能污名化鋼管舞，「不能一見鋼管舞動作、風情就向色情方面聯想」。