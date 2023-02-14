15樓拋下姊弟被判死 父寫3信懺悔 前妻斥：最好的贖罪是靜靜死去

重慶市五中院以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑。（取材自澎湃新聞）

震驚全網的重慶小姊弟墜亡案兇嫌、小姊弟生父張波在將親生兒女從15樓拋下致死近3年後，一審被判處死刑並提出上訴，他在二審前夕突然連寫三封信給前妻陳美霖表達懺悔、請求原諒。陳美霖認為張波為了保命才「突然懺悔」，回信稱「最好的贖罪是坦然接受一審判決靜靜死去」。

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新聞晨報報導，陳美霖及其家人表示，他們對於張波在二審前夕突然連續寫信表示懺悔不予認可。陳美霖說，張波二審時委託了律師，該律師想通過法官與她見面，但被她拒絕。沒想到，羈押在南岸區看守所的張波在今年1月連寫三封信向她表達懺悔。

張波在信中稱，「如果時間可以倒流，我寧願選擇不認識她（張波女友葉誠塵）」，並請求陳美霖原諒。

但陳美霖及其家人均不予認可，「事情發生這麼久了才來懺悔，早前的時候難道就沒懺悔麼？應該二審開庭在即，他們是想保命或其他目的。」

今年1月，張波接連寫三封信給陳美霖請求原諒。（取材自澎湃新聞）

幾經考慮後，陳美霖還是在2月8日給張波寫了一封回信。她在信中表示，三封信翻來覆去只說了一件事「希望我原諒你」。 「兩個孩子離去到一審判決前一年多時間，你和葉誠塵沒有任何一封道歉信，現在到了關鍵的二審，你在短短一個月之內寫了三封求原諒的信，你真的是發自內心在求得原諒嗎？你和她只是想活。」

陳美霖回覆張波稱，「對於你和葉誠塵來說，最真誠的贖罪就是坦然地接受一審判決，靜靜的死去。對於二審，我只希望你和她都能實事求是地坦白自己的罪行，不遮掩，不推卸，不頂罪……只有自己坦然接受判決死去的才叫贖罪，想盡一切辦法拖延時間為苟活、為逃避法律制裁，最後仍然難逃一死的叫懦夫。」

陳美霖在信的最後對張波表示，「我希望你不要再以任何愛的名義來求得原諒，因為你從來都不是一個好丈夫，不是一個好兒子，更不配做一個父親，為了兩個孩子，我必須看到你們死，不惜任何代價。」

此前，中新社報導，2020年11月2日下午，重慶南岸區某小區發生一起高空墜亡事件，2歲的姊姊和1歲的弟弟從15樓家中墜落後身亡。警方偵查後發現，該起墜樓事件是一起故意殺人案，兩個幼童的爸爸張波及其女友葉誠塵是嫌疑人。

2021年12月28日，重慶市第五中級人民法院審理後認為，二被告人作案手段特別殘忍，犯罪情節、後果和罪行極其嚴重，依法應當嚴懲；一審宣判，以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑；張波、葉誠塵兩人隨後提出上訴。