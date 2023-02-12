演毒販爆曾吸毒 「狂飆」男星道歉：在悔恨中度過
中國電視劇「狂飆」改編自真實掃黑案件，成為近來的話題夯劇，不過劇中飾演毒犯「鍾阿四」的演員韓朴俊，卻網友發現曾有吸毒被逮的前科。劇組隨即發出聲明，表示將會刪減該演員的戲份，韓朴俊也發長文道歉。
網友發現韓朴俊正是之前藝名「含笑」的男星，2009年8月因為吸毒在家中被捕，之後他改了藝名為「韓朴俊」重返演藝圈，這幾年陸續在「大秦賦」、「九州‧海上牧雲記」、「長安十二時辰」等劇中參與演出。
韓朴俊吸毒黑歷史曝光後，「狂飆」劇組在微博發出聲明，指出當初劇在籌備時，對方是以韓朴俊之名投簡歷，「在劇組收到該演員投遞資料後，發現該演員有較多演出經歷，在近十年內有超過十部影視劇播出，遂同意其做為特約演員出演，其在劇組僅進行了一天的拍攝。」劇組表示，會刪除修改該演員所演出的片段，強調「始終秉持對涉毒零容忍的態度」。
韓朴俊隔日凌晨在微博發長文道歉，「十多年了，每天都小心翼翼的在悔恨中度過」，也再提到當年「因為頸椎疼痛難忍，加之對新型毒品的認知不清，導致誤食，為此我接受了治安行政拘留數日的處罰」，他透露「這十多年來，我積極配合每一次的尿檢，只想證明那一絲絲的清白」。
韓朴俊坦承，隨著劇暴紅後，他擔心的事還是發生了，如今也坦然面對，並「向劇組深表歉意，向所有喜歡這部劇的朋友們道歉，向所有曾經支持和喜愛過我的朋友們道歉，向所有奮戰在緝毒一線的民警道歉」。
此外，「狂飆」也被眼尖網友發現，片頭疑似抄襲Netflix曾播映的紀錄片「清白檔案」（The Innocence Files）。
網友比對後發現，「狂飆」與「清白檔案」的片頭幾乎雷同，替影集狂飆設計片頭與片尾的北京後浪大潮文化傳媒有限公司有無購買版權？還是果真如網傳所言是抄來的，製作方至今尚未出面說明。
相較於後浪大潮文化傳媒的沉默不語，中國網友上微博討論的程度卻是格外熱烈，有些人狠酸稱：「這不是抄襲，是致敬」、「致敬得很好，但下次別致敬了。」
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