演毒販爆曾吸毒 「狂飆」男星道歉：在悔恨中度過

網友發現韓朴俊有吸毒前科。（取材自微博）

中國電視劇「狂飆」改編自真實掃黑案件，成為近來的話題夯劇，不過劇中飾演毒犯「鍾阿四」的演員韓朴俊，卻網友發現曾有吸毒被逮的前科。劇組隨即發出聲明，表示將會刪減該演員的戲份，韓朴俊也發長文道歉。

網友發現韓朴俊正是之前藝名「含笑」的男星，2009年8月因為吸毒在家中被捕，之後他改了藝名為「韓朴俊」重返演藝圈，這幾年陸續在「大秦賦」、「九州‧海上牧雲記」、「長安十二時辰」等劇中參與演出。

韓朴俊吸毒黑歷史曝光後，「狂飆」劇組在微博 發出聲明，指出當初劇在籌備時，對方是以韓朴俊之名投簡歷，「在劇組收到該演員投遞資料後，發現該演員有較多演出經歷，在近十年內有超過十部影視劇播出，遂同意其做為特約演員出演，其在劇組僅進行了一天的拍攝。」劇組表示，會刪除修改該演員所演出的片段，強調「始終秉持對涉毒零容忍的態度」。

韓朴俊隔日凌晨在微博發長文道歉，「十多年了，每天都小心翼翼的在悔恨中度過」，也再提到當年「因為頸椎疼痛難忍，加之對新型毒品 的認知不清，導致誤食，為此我接受了治安行政拘留數日的處罰」，他透露「這十多年來，我積極配合每一次的尿檢，只想證明那一絲絲的清白」。

韓朴俊坦承，隨著劇暴紅後，他擔心的事還是發生了，如今也坦然面對，並「向劇組深表歉意，向所有喜歡這部劇的朋友們道歉，向所有曾經支持和喜愛過我的朋友們道歉，向所有奮戰在緝毒一線的民警道歉」。

此外，「狂飆」也被眼尖網友發現，片頭疑似抄襲Netflix曾播映的紀錄片「清白檔案」（The Innocence Files）。

網友比對後發現，「狂飆」與「清白檔案」的片頭幾乎雷同，替影集狂飆設計片頭與片尾的北京 後浪大潮文化傳媒有限公司有無購買版權？還是果真如網傳所言是抄來的，製作方至今尚未出面說明。

相較於後浪大潮文化傳媒的沉默不語，中國網友上微博討論的程度卻是格外熱烈，有些人狠酸稱：「這不是抄襲，是致敬」、「致敬得很好，但下次別致敬了。」