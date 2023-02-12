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掃黑劇「狂飆」真實版？ 山東女足員老家遭強拆

中國新聞組／北京13日電
山東女足球員稱家中遭強拆。（取材自奔流新聞）
山東女足球員稱家中遭強拆。（取材自奔流新聞）

山東省現役女足隊員呂亞童老家被300人強拆，她的妹妹、哥哥和姑姑等被圍毆幾乎全家送醫，呂亞童控訴，證件齊備仍被認定是違建，並自拍影音上傳微博說：「法治社會真是安全啊。」恰巧中國中央指導拍攝宣揚掃黑及維護正義的影集「狂飆」才剛播畢，網友譏諷，呂亞童一家的遭遇堪稱是「狂飆寫實版」。

呂亞童10日微博發文指出，老家位在煙台市萊山區黃海街道辦事處轄區，年前接到口頭拆遷通知，承包地果園是她父親名下所有，黃海街道強制將她父親的承包地與她爺爺的產權房進行捆綁拆遷。因房屋不屬於她父親所有，沒有權利處置，沒想到黃海街道給她家下了違建認定書。

據悉，執行強拆的單位是煙台市萊山區黃海街道辦事處，對方聲稱呂亞童家的房屋是違建必須得拆，但呂家不服提行政複議。然而複議程序還沒走完全案尚無定論，黃海街道辦事處就下令給呂家斷水斷電，並於10日清早來了300人就要拆「違建」。

呂亞童控訴，「我們站在房證齊全的家裡，被強行拖拽出去後，我父親和妹妹被拖拽毆打進醫院，我哥哥和姑姑被拖行十幾米致背後血肉模糊。」還稱另一個19歲的妹妹被拖進密閉集裝箱關了三個小時，期間三個人對她搧耳光。

來源：YouTube

呂亞童指出，她們家果園具備符合規定的承包合約和林權證，但果樹也被執行強拆的那批人破壞。

然而官方回應，呂黃海路街道辦事處多次和呂某新（呂某童之父）商談違建拆除事宜並解釋相關政策，過程中，工作人員亮明執法證件、講明政策。由於呂某童及其親屬阻撓執法，雙方存在拉扯行為，不存在毆打和非法拘禁事實。

網友譏諷，呂亞童一家的遭遇堪稱狂飆寫實版，並說呂亞童是女足隊員多少算得上是小有名聲，這樣的人都如此，何況一般平民百姓？

山東女足球員稱家中遭強拆。（取材自奔流新聞）
山東女足球員稱家中遭強拆。（取材自奔流新聞）

此外，陝西扶風縣也發生拆遷人員持械與村民衝突的事件。網上流傳一段視頻，不少人手拿長棍等追打著幾名男子，有男子倒地後遭到拳打腳踢。

縱覽新聞報導，陝西省寶雞市扶風縣城關街道小留村村民李先生表示，影片中被打的是他家人，去年小留村村委會說要拆掉他們家的養豬場，給一家車企建工廠，但拆遷賠償僅有24.9萬人民幣，他們認為過低，至去年11月22日溝通十多次未果。

不料7日突然有5、6名男子闖入養豬場要強拆，甚至派出2台挖掘機、2台鏟車，李先生和父親等家人共10人趕來阻攔，要求對方出具拆遷手續，對方未回應。

阻攔過程中，李先生和家人共6人不斷遭到對方多人手持長棍、鋼管等圍毆，其中4人送醫。

對此，扶風縣拆遷辦工作人員證實打人事件確實有，「但要從哪個角度去考慮了」，並稱網上流傳的視頻不實。

陝西扶風縣多名拆遷人員持械與村民發生衝突致6人受傷。（取材自縱覽新聞）
陝西扶風縣多名拆遷人員持械與村民發生衝突致6人受傷。（取材自縱覽新聞）
陝西扶風縣多名拆遷人員持械與村民發生衝突致6人受傷。（取材自縱覽新聞）
陝西扶風縣多名拆遷人員持械與村民發生衝突致6人受傷。（取材自縱覽新聞）
陝西扶風縣多名拆遷人員持械與村民發生衝突，李先生的家人被毆打得滿臉是血。（取材自...
陝西扶風縣多名拆遷人員持械與村民發生衝突，李先生的家人被毆打得滿臉是血。（取材自縱覽新聞）

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