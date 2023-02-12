「國泰民安臉」遭盜照 專騙女性…有人慘失400萬

詐騙份子盜用照片合成「趙勝利」的軍官照，發給受騙女性 。（取材自紅星新聞）

40歲的演員趙先生因外形看上去「國泰民安」，常演出企業老總、警察 等正面形象的角色。而他的「國泰民安臉」也因此被詐騙 份子盜用，將他的照片P成假軍官「趙勝利」行騙。儘管騙術老套，仍騙走不少女性受害者的感情和金錢，金額大都數十萬人民幣，有網民自稱被騙走400萬(約58.6萬美元)，警方已介入調查。

紅星新聞報導，趙先生表示，最近幾個月在小紅書 、抖音等平台，他也接到20多位女性的私信，詢問他是否為名叫「趙勝利」的軍官？曾有朋友告訴他，有人盜用他的照片，化名「趙勝利」在網路上和女性聊天。

詐騙份子假扮的趙勝利身著「軍裝」，甚至還有印著趙先生證件照的「軍官證」、「身份證」。但趙先生說，大學畢業時他在部隊義務兵服役期滿後便退伍了，並沒有軍官經歷，「這一看就是P圖的。」

據報導，網路上已有多位女子受騙。30多歲的周女士表示，她透過一交友軟件和「趙勝利」認識，被其正直形象所吸引。「趙勝利」表示自己是軍官，建議周女士下載一款相對「小眾」的聊天軟件開始「交往」。

周女表示，「趙勝利」編造悲慘身世，勾起女性的同情，當彼此曖昧關係到達一定程度，就開口要求幫忙操作期貨；周女士說，起初對方賬戶上有40萬元，之後每天都在增加，最高有100多萬。

事後男子幫周女註冊帳號，一開始先存了2萬元，並曾成功提領過6000元；之後她投資金額越來越多，累積至10萬元時，卻在小紅書上看到趙先生澄清自己不是「趙勝利」的發文，才讓她驚覺受騙。周女向「趙勝利」要錢時，10萬塊錢已經退不出來，對方還將她拉黑。