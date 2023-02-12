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求職亂象…廣州男上班1小時就失業 珠海女被問要不要潛規

中國新聞組／綜合報導
求職示意圖。(取材自微信／攝圖網)
求職示意圖。(取材自微信／攝圖網)

春節過後，中國多地進入招聘旺季，近日傳出不少年輕人求職亂象。廣東廣州一位25歲小伙入職第一天，僅上班一個多小時就被公司人資告知「招錯人」，給他50元（人民幣，下同）打車費，要他離職；廣東珠海有網友發帖稱應聘電商運營被問有無興趣做私人助理，若能接受「潛規」會有補貼，讓這位女網友直呼噁心，隨即向平台舉報。

快科技報導，廣州25歲吳姓小伙說，自己的專業是視頻剪輯，去公司面試的崗位也是剪輯崗位。當天下午面試完，人資告訴自己被錄取了，期待薪資7000元，公司錄取後給7500元。約好入職時間，當天在公司待了一個多小時，人事才來找吳先生說，名字對不上，招錯人了。

人資說，他們要招的是編導，不是剪輯，一直在說抱歉，補償了50元打車費。吳先生表示，自己也很無奈，找了兩個多月的工作，好不容易找到工作，公司還招錯了。

無獨有偶，招聘亂象也發生在珠海。有網友發帖稱，應聘電商運營被問有無興趣做私人助理，隨後又被問「有男朋友嗎？」網友表示自己沒有男友，公司則回覆「那你能接受潛規則嗎？會有補貼」。

有網友發帖稱應聘電商運營被問有無興趣做私人助理，能否接受潛規則有補貼。(取材自九...
有網友發帖稱應聘電商運營被問有無興趣做私人助理，能否接受潛規則有補貼。(取材自九派新聞)

九派新聞報導，該招聘內容提到，招聘電商運營崗位，中專或中技以上學歷，經驗不限。負責網店的整體規劃、營銷、推廣、客戶關係管理等系統性經營工作；保證網店的正常運作，優化店鋪及商品排名；負責店鋪推廣，提高店鋪點擊率和瀏覽量完成店鋪銷售目標。

網友表示自己被噁心到了，並在評論區稱已向平台舉報。

該新聞登上熱搜後，引發眾多網友熱議，「太明目張膽了」，「這種公司快逃吧….什麼牛馬老闆」，「總有公司掛羊頭賣狗肉，在對話裡試探求職者的底線，實則居心不良，行為下作。涉嫌違規的招聘，建議一鍵舉報，平台也該加強審查和懲罰力度」。

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