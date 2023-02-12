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婚鬧變惡俗…賓客攔車要紅包 強行摟抱襲胸新娘

中國新聞組／北京12日電
新人結婚時遭攔車索要紅包，新娘被男子強行摟抱襲胸。(視頻截圖)
新人結婚時遭攔車索要紅包，新娘被男子強行摟抱襲胸。(視頻截圖)

中國的婚鬧習俗近年來備受爭議，原本的傳統婚俗如今變得低級趣味、下流惡俗。河南一對新人結婚時，朋友攔車索要紅包，期間新娘被男子襲胸，在車內大喊「別摸了」，但對方並未停手；江蘇徐州一對新人結婚，賓客對新娘又親又摸，影片引網友撻伐。

新人結婚時遭攔車索要紅包，新娘被男子強行摟抱襲胸。(視頻截圖)
新人結婚時遭攔車索要紅包，新娘被男子強行摟抱襲胸。(視頻截圖)

網易新聞報導，河南商丘日前有一對新人結婚時，遭到眾人攔車索要紅包，攔車的幾名男子還打開車門，強行摟抱新娘，對新娘進行「搜身」，有人更趁亂對新娘襲胸。被強抱的新娘嚇得連連大喊「真沒有了，別摸了，求你了！」。但儘管新娘極力反抗，眾人依舊在新娘身上摸來摸去，新郎雖試圖阻止，但難敵多人力道，這群男子直到拿到所有紅包後才停止騷擾行為。

江蘇徐州，豐縣一對新人結婚，賓客親新娘摸新娘鬧喜，引網友熱議。(視頻截圖)
江蘇徐州，豐縣一對新人結婚，賓客親新娘摸新娘鬧喜，引網友熱議。(視頻截圖)

視頻在網路上曝光後引起熱議，網友紛紛痛斥婚鬧行為，表示風俗不應該成為低俗的擋箭牌，「這已經不是婚鬧了，分明就是性騷擾！」；還有網友說，「碰到這種事情就應該當場報警，這婚也沒有必要結了，新郎既然能有這樣一群朋友，說明新郎也不是什麼好人」。

江蘇徐州，豐縣一對新人結婚，賓客用手拍打新娘臀部。(視頻截圖)
江蘇徐州，豐縣一對新人結婚，賓客用手拍打新娘臀部。(視頻截圖)

新京報報導，江蘇徐州豐縣也發生低俗婚鬧，一對新人舉辦婚禮時，突然一個身穿白衣服的男子上去就抱著紅衣新娘的臉親吻，新娘有意閃躲；一名男子看到後用手拍打新娘臀部，也上前親吻新娘，其他在場人喊著：「一口兩口三口」。

對此，豐縣民政局工作人員稱，當地沒有這種風俗，這應該是他們的個人惡作劇，民政局有開展移風易俗活動，倡導祝福新人應文明。

江蘇徐州，豐縣一對新人結婚，賓客親新娘摸新娘鬧喜，引網友熱議。(視頻截圖)
江蘇徐州，豐縣一對新人結婚，賓客親新娘摸新娘鬧喜，引網友熱議。(視頻截圖)

北京執業律師王淑英指出，低俗鬧婚純屬不文明的表現。現在，社會上很多地方的鬧婚完全背離了最初的善意，是對隱私權的侵犯，充斥著暴力、黃色等情節，習俗不是惡俗的擋箭牌，風俗也不能成為違法的藉口。

河南 性騷擾 北京

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