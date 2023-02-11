我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

半月灣案槍手趙春利出庭沮喪哭泣 法官一度休庭

開張7月被盜7次 這家餐廳現在不收現金只刷卡

廣西窮縣前書記被綁架付1000萬贖金？網民喊「要查錢」

中國新聞組／北京11日電
廣西藤縣前縣委書記黃東明日前遭綁架。(取材自微信)
廣西藤縣前縣委書記黃東明日前遭綁架。(取材自微信)

廣西藤縣前縣委書記黃東明上月9日遭綁架，12日已平安獲救。傳出綁匪勒贖人民幣3000萬元（約440萬美元），家屬曾支付1000萬元。只是，「一個縣委書記哪裡來的1000萬」反而成為網友關切焦點，偵辦本案的廣西警方10日急發通報稱，網傳訊息不實。而廣西當地紀委監委舉報平台工作人員也表示，肯定會去查。

來源：YouTube

澎湃新聞10日披露該獨家報導後，立刻躍為最熱門新聞。網民紛紛呼籲紀委部門介入調查擁有「1000萬實力」的縣委前書記。

對此，廣西梧州市龍圩區公安分局微信公眾號10日晚間發布警情通報稱，2023年1月11日晚上9時許，公安機關接群眾報警，稱其親屬黃東明（56歲）於1月9日下午離家後去向不明。經公安機關初步調查，該警情構成刑事案件，隨即立案偵查。

通報稱，1月12日傍晚5時許，公安機關在藤縣新慶鎮富榮村一民房內將黃東明成功解救，並先後抓獲多名涉案犯罪嫌疑人，另有1名犯罪嫌疑人陳克政（男，39歲）在逃，警方正繼續全力追捕。

通報並稱，目前，此案仍在偵辦之中。網傳「犯罪嫌疑人勒索3000萬元，受害者家屬支付1000萬元贖金」等訊息「失實」。

澎湃新聞此前引述兩位具名村官及一不具名接近案情人士指出，黃東明被綁架後，綁匪勒索3000萬元，他的女兒向綁匪送了1000萬元贖金，但綁匪仍未放人，繼續索要更多金額。

對於主嫌陳克政是否曾經拿到1000萬元贖金、是否有公職人員牽涉此案等問題，報導引述梧州市公安局刑偵支隊相關負責人10日表示，目前此案仍處偵查階段，具體案情暫不對外公布。顯示本案偵辦負責人也未否認傳聞。

藤縣是廣西一個窮縣，2020年5月9日才脫貧，就在黃東明的任內。黃東明獲救後，迄今拒絕表示意見。

警方懸賞10萬元抓人

報導指出，本案在報導出爐前，當地一直封鎖消息，警方即便懸賞通緝主嫌也未敘明案件內容。「懸賞通告」僅顯示，2023年1月9日，梧州市市內發生一起重大刑事案件。經公安機關偵查，藤縣新慶鎮富榮村村民陳克政有重大作案嫌疑。梧州市公安局對直接抓獲嫌疑人或為抓捕提供直接線索者，獎勵10萬元。

龍圩分局通報後，網友在微博相關討論串留言多表懷疑，並要求相關部門介入徹查，「不單純，查不到綁匪，就查查這1000萬吧」。

陳克政開過日用品店

每日經濟新聞報導，陳克政到底有沒有拿到1000萬贖金廣受關切，根據裁判文書網記載，與在逃犯罪嫌疑人陳克政戶籍地址、出生日期一致的陳克政（原名陳先章），早前曾因承租房屋、挖掘機未按時還款而被起訴。此外，其還因作為6000元借款的擔保方被追究連帶清償責任。

此外，一份民事判決書還記載，陳克政曾以陳先章名字開設投資公司。同時，以陳先章為關鍵詞在天眼查也查詢到，十餘年前，陳先章在報導所提及的廣西藤縣富榮村開設藤縣新慶富貴嶺日用品經營部。不過，該經營部已在2019年5月被吊銷。

懸賞通告對直接抓獲嫌疑人或為抓捕提供直接線索者，獎勵10萬元。（取材自澎湃新聞）
懸賞通告對直接抓獲嫌疑人或為抓捕提供直接線索者，獎勵10萬元。（取材自澎湃新聞）

公安 微信 投資

上一則

ChatGPT暴紅 中企「山寨版」搶錢

下一則

水滸傳挨批毀人三觀 媒體一面倒反對：別一棒子打死

延伸閱讀

廣西窮縣前書記遭綁架 家屬付了千萬元人民幣？

廣西窮縣前書記遭綁架 家屬付了千萬元人民幣？
中多地掀「助企上市」 哈爾濱最高補助千萬元

中多地掀「助企上市」 哈爾濱最高補助千萬元
跟團遊廣西 買不夠不給房卡 導遊、遊客爆衝突

跟團遊廣西 買不夠不給房卡 導遊、遊客爆衝突
廣西女訂婚後去男友家 收到神祕信封竟是「生男祕笈」

廣西女訂婚後去男友家 收到神祕信封竟是「生男祕笈」

熱門新聞

中國外交部發言人汪文斌1月17日表示，中方歡迎布林肯訪華，中美雙方正就有關具體安排保持溝通。(取自環球網)

中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉

2023-02-05 12:41
唐小強參加綜藝節目錄影。(取材自一生百科)

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

2023-02-10 08:00
航拍的小島全貌。（取材自紅星新聞）

青島34歲女買日本70萬平方米小島 曬登島視頻衝上熱搜

2023-02-04 08:00
中國外交部發布強烈抗議和聲明。（取材自中國外交部官網）

美軍機擊落中國間諜衛星 中發聲明：強烈不滿和抗議

2023-02-04 19:09
日本前首相安倍晉三2022年7月遭刺殺身亡、震驚全球，不過他口述的「安倍晉三回憶錄」8日正式出版，其中披露中國國家主席習近平曾向安倍表示「若我在美國出生、可能不會加入共產黨」。(路透)

安倍回憶錄曝秘辛 習近平稱「若生在美國不會加入共產黨」

2023-02-08 19:47
中國大飛機C919 驗證飛行發動機「反推」故障 3月商業首航恐難行。（中新社）

中國產C919驗證飛行發動機反推故障 3月商業首航恐難行

2023-02-07 17:26

超人氣

更多 >
這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它

這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它
廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難
又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體

又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體
麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？

麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？
威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺

威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺