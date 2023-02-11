廣西窮縣前書記被綁架付1000萬贖金？網民喊「要查錢」

廣西藤縣前縣委書記黃東明日前遭綁架。(取材自微信)

廣西藤縣前縣委書記黃東明上月9日遭綁架，12日已平安獲救。傳出綁匪勒贖人民幣3000萬元（約440萬美元），家屬曾支付1000萬元。只是，「一個縣委書記哪裡來的1000萬」反而成為網友關切焦點，偵辦本案的廣西警方10日急發通報稱，網傳訊息不實。而廣西當地紀委監委舉報平台工作人員也表示，肯定會去查。

來源：YouTube

澎湃新聞10日披露該獨家報導後，立刻躍為最熱門新聞。網民紛紛呼籲紀委部門介入調查擁有「1000萬實力」的縣委前書記。

對此，廣西梧州市龍圩區公安 分局微信 公眾號10日晚間發布警情通報稱，2023年1月11日晚上9時許，公安機關接群眾報警，稱其親屬黃東明（56歲）於1月9日下午離家後去向不明。經公安機關初步調查，該警情構成刑事案件，隨即立案偵查。

通報稱，1月12日傍晚5時許，公安機關在藤縣新慶鎮富榮村一民房內將黃東明成功解救，並先後抓獲多名涉案犯罪嫌疑人，另有1名犯罪嫌疑人陳克政（男，39歲）在逃，警方正繼續全力追捕。

通報並稱，目前，此案仍在偵辦之中。網傳「犯罪嫌疑人勒索3000萬元，受害者家屬支付1000萬元贖金」等訊息「失實」。

澎湃新聞此前引述兩位具名村官及一不具名接近案情人士指出，黃東明被綁架後，綁匪勒索3000萬元，他的女兒向綁匪送了1000萬元贖金，但綁匪仍未放人，繼續索要更多金額。

對於主嫌陳克政是否曾經拿到1000萬元贖金、是否有公職人員牽涉此案等問題，報導引述梧州市公安局刑偵支隊相關負責人10日表示，目前此案仍處偵查階段，具體案情暫不對外公布。顯示本案偵辦負責人也未否認傳聞。

藤縣是廣西一個窮縣，2020年5月9日才脫貧，就在黃東明的任內。黃東明獲救後，迄今拒絕表示意見。

警方懸賞10萬元抓人

報導指出，本案在報導出爐前，當地一直封鎖消息，警方即便懸賞通緝主嫌也未敘明案件內容。「懸賞通告」僅顯示，2023年1月9日，梧州市市內發生一起重大刑事案件。經公安機關偵查，藤縣新慶鎮富榮村村民陳克政有重大作案嫌疑。梧州市公安局對直接抓獲嫌疑人或為抓捕提供直接線索者，獎勵10萬元。

龍圩分局通報後，網友在微博相關討論串留言多表懷疑，並要求相關部門介入徹查，「不單純，查不到綁匪，就查查這1000萬吧」。

陳克政開過日用品店

每日經濟新聞報導，陳克政到底有沒有拿到1000萬贖金廣受關切，根據裁判文書網記載，與在逃犯罪嫌疑人陳克政戶籍地址、出生日期一致的陳克政（原名陳先章），早前曾因承租房屋、挖掘機未按時還款而被起訴。此外，其還因作為6000元借款的擔保方被追究連帶清償責任。