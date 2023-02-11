廣西窮縣前書記被綁架付1000萬贖金？網民喊「要查錢」
廣西藤縣前縣委書記黃東明上月9日遭綁架，12日已平安獲救。傳出綁匪勒贖人民幣3000萬元（約440萬美元），家屬曾支付1000萬元。只是，「一個縣委書記哪裡來的1000萬」反而成為網友關切焦點，偵辦本案的廣西警方10日急發通報稱，網傳訊息不實。而廣西當地紀委監委舉報平台工作人員也表示，肯定會去查。
來源：YouTube
澎湃新聞10日披露該獨家報導後，立刻躍為最熱門新聞。網民紛紛呼籲紀委部門介入調查擁有「1000萬實力」的縣委前書記。
對此，廣西梧州市龍圩區公安分局微信公眾號10日晚間發布警情通報稱，2023年1月11日晚上9時許，公安機關接群眾報警，稱其親屬黃東明（56歲）於1月9日下午離家後去向不明。經公安機關初步調查，該警情構成刑事案件，隨即立案偵查。
通報稱，1月12日傍晚5時許，公安機關在藤縣新慶鎮富榮村一民房內將黃東明成功解救，並先後抓獲多名涉案犯罪嫌疑人，另有1名犯罪嫌疑人陳克政（男，39歲）在逃，警方正繼續全力追捕。
通報並稱，目前，此案仍在偵辦之中。網傳「犯罪嫌疑人勒索3000萬元，受害者家屬支付1000萬元贖金」等訊息「失實」。
澎湃新聞此前引述兩位具名村官及一不具名接近案情人士指出，黃東明被綁架後，綁匪勒索3000萬元，他的女兒向綁匪送了1000萬元贖金，但綁匪仍未放人，繼續索要更多金額。
對於主嫌陳克政是否曾經拿到1000萬元贖金、是否有公職人員牽涉此案等問題，報導引述梧州市公安局刑偵支隊相關負責人10日表示，目前此案仍處偵查階段，具體案情暫不對外公布。顯示本案偵辦負責人也未否認傳聞。
藤縣是廣西一個窮縣，2020年5月9日才脫貧，就在黃東明的任內。黃東明獲救後，迄今拒絕表示意見。
警方懸賞10萬元抓人
報導指出，本案在報導出爐前，當地一直封鎖消息，警方即便懸賞通緝主嫌也未敘明案件內容。「懸賞通告」僅顯示，2023年1月9日，梧州市市內發生一起重大刑事案件。經公安機關偵查，藤縣新慶鎮富榮村村民陳克政有重大作案嫌疑。梧州市公安局對直接抓獲嫌疑人或為抓捕提供直接線索者，獎勵10萬元。
龍圩分局通報後，網友在微博相關討論串留言多表懷疑，並要求相關部門介入徹查，「不單純，查不到綁匪，就查查這1000萬吧」。
陳克政開過日用品店
每日經濟新聞報導，陳克政到底有沒有拿到1000萬贖金廣受關切，根據裁判文書網記載，與在逃犯罪嫌疑人陳克政戶籍地址、出生日期一致的陳克政（原名陳先章），早前曾因承租房屋、挖掘機未按時還款而被起訴。此外，其還因作為6000元借款的擔保方被追究連帶清償責任。
此外，一份民事判決書還記載，陳克政曾以陳先章名字開設投資公司。同時，以陳先章為關鍵詞在天眼查也查詢到，十餘年前，陳先章在報導所提及的廣西藤縣富榮村開設藤縣新慶富貴嶺日用品經營部。不過，該經營部已在2019年5月被吊銷。
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