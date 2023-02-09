跟團遊廣西 買不夠不給房卡 導遊、遊客爆衝突

警方宣導警惕「黑導遊」、「低價團」和「一日遊」。（取材自紅星新聞）

近日一則視頻披露廣西一旅遊團導遊，因團員未達購物標準不給房卡，引發關注。

據百姓關注報導，引發熱議的視頻顯示，身穿紅色衣服的導遊與幾名遊客在旅店櫃檯處發生激烈爭吵，一名男性遊客稱導遊行 為不合規矩，導遊則稱遊客「白吃、白住、白喝」。

據報導，該旅遊團團費為398元（人民幣，下同，約58.6美元），報名時工作人員僅告知該團為「購物團」，但未告知最低消費標準，遊客在旅途的第二天被告知每個家庭最低消費400元，否則不給房卡。

行程文件中「費用包含」顯示含「旅遊住宿」費用，且註明將前往的「購物店」。（取材自紅星新聞）

根據旅行團陳姓遊客提供的旅遊產品「桂北6天5晚」行程文件，文件中「費用包含」顯示含「旅遊住宿」費用，且列出旅行社安排「購物店」12處，未標註購物最低消費標準。

陳姓遊客說，在桂林行程的第二天，地接導遊在出發的車上告知每個家庭至少購物消費400元，否則不給房卡。當天行程結束到達旅店已經晚上近10時，有三個家庭因消費金額未達標沒能拿到房卡，便與導遊發生爭吵。

對此，桂林地接導遊黃女稱，自己沒有在購物店、車上強制遊客購物消費，但對方消費僅100元，金額過低。

據了解，桂林市文化廣電和旅遊局已就此事發布初步核查，指桂林市萬邦國際旅行社、導遊涉嫌「不合理低價遊」和強迫或變相強迫購物，對於各類涉旅遊違法行為，桂林市將一律依法從嚴從快查處，決不姑息。