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中國貪官避查 消費卡埋地下、金條放雞鴨肚藏冰櫃

中國新聞組／北京9日電
江汛波將收受的金條金飾等貴重物品藏在雞鴨魚的肚子裡。（視頻截圖）
江汛波將收受的金條金飾等貴重物品藏在雞鴨魚的肚子裡。（視頻截圖）

近日，兩名中國官員受賄、挪用公款案引來網民熱議。一位是已退休三年的衢縣前縣委書記兼縣長江汛波，多次收受企業老闆及下屬的紅包、禮金等，總額達723萬元（人民幣，下同，約106.5萬美元），退休後得知被查，將收受的消費卡、金條分別藏在住所門口小竹園地下、雞鴨魚的肚子裡仍難逃法律制裁，判刑七年六個月。而以「白菜價」聞名的黑龍江鶴崗原市委書記張恩亮，受賄超過7000萬、挪用公款3000萬，估計不法款項在當地可買3000戶房子。

衢縣前縣委書記兼縣長江汛波。（取材自北京青年報）
衢縣前縣委書記兼縣長江汛波。（取材自北京青年報）

綜合媒體報導，江汛波1997年底任衢縣縣長，兩年後任衢縣縣委書記兼縣長。不少人打著「節禮」的旗號，送上價值不菲的禮品、禮金、禮卡，送禮的除了企業老闆，還有他的下屬。江汛波還默許、縱容家人親屬利用其職務影響收受錢財。

江汛波將收受的消費卡等分門別類包裝好，藏到其住所門口的小竹園地下，企圖掩人耳目。...
江汛波將收受的消費卡等分門別類包裝好，藏到其住所門口的小竹園地下，企圖掩人耳目。 （取材自極目新聞）

2019年3月，江汛波已退休一年有餘，得知老闆金某被監察機關留置後，為隱匿證據，將收受的消費卡等藏到其住所門口的小竹園地下，並將收受的金條金飾等貴重物品藏在雞鴨魚的肚子裡放入冰櫃冷凍。

對此，網民表示「我真服了，錢你可以放我這裡呀」、「官員藏錢真的是五花八門，讓人長見識。可謂是機關算盡太聰明」。

黑龍江鶴崗原市委書記張恩亮。（取材自中國基金報）
黑龍江鶴崗原市委書記張恩亮。（取材自中國基金報）

此外，1970年生的黑龍江鶴崗市委前書記張恩亮，曾是地方明日之星。他哈爾濱理工大學思想政治教育專業畢業，在職研究生學歷，法學博士學位，會計師；2011年4月接任黑河市市長。

黑龍江省綏化市中級人民法院近日對張恩亮貪污、受賄、挪用公款等案件一審判20年，指他受賄超7000萬，挪用公款3000萬，張恩亮認罪認罰，犯罪所得全部追繳。

由於鶴崗市是以「白菜價」房價低聞名，如此受賄金額在網路上受到關注。有位鶴崗房產仲介指出，當地每戶房價格大多在3至4萬元。因此這一個億，可以在當地買3000多戶房子。

對此，有中國網友評論，「地方經濟落後不影響官員歛財」、「公務員真厲害，再窮的地方都能刮下一層皮」。

退休 房價 教育

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