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考18分遭父持刀刺死 川少年遺言：爸爸，我在好好學習

記者陳言喬／綜合報導
13歲男孩因體育考18分被父親意外用武士刀刺死。（取材自九派新聞）
13歲男孩因體育考18分被父親意外用武士刀刺死。（取材自九派新聞）

四川早前發生一宗悲劇，一名13歲的少年體育考試只考了18分，其父大怒後拿出武士刀嚇唬，卻失手意外刺死兒子，兒子因失血過多死亡，死前他說：「爸爸，我在好好學習。」四川法院判決男子因為故意傷害罪，判處有期徒刑12年。

新黃河、九派新聞報導，日前四川綿陽一名楊姓男子因兒子體育成績考了18分大發雷霆，越說越氣的他，把兒子先前好幾次考砸的成績都翻了出來：「你語文考不好就算了，怎麼連體育都能這麼差？你肯定是偷懶了！」「你就不能用點心，天天就只曉得玩手機，你以後想怎麼辦」？

該男子在回憶當時場景時表示，因為孩子成績不好，自己忍不住動怒。面對自己的責備，孩子也是滿腹委屈，稱：「我有在好好學，你老是說我不好好學習」。隨後，該男子拿著武士刀戳過去，原想嚇唬一下兒子，但兒子突然喊了一聲「哎呦，爸爸，戳到了」，男子意外失手刺傷兒子腹部。

隨即，該男子意識到事情不妙，立馬撥打急救電話，他焦急、懊悔的喊著「急救，急救，我兒子受傷了，我傷到他了，受傷了，他肚子上有刀傷」。但遺憾的是，13歲的孩子最終因傷勢過重，失血過多離開人世。而孩子死前留下的最後一句話是：「爸爸，我在好好學習」。

13歲男孩因體育考18分被父親意外用武士刀刺死。（取材自九派新聞）
13歲男孩因體育考18分被父親意外用武士刀刺死。（取材自九派新聞）

報導指出，釀成大禍的楊男悔不當初，在法庭上痛哭流涕，「我不是十惡不赦，我是最好的心辦了一個最壞的事情」最終，四川法院作出判決，楊因故意傷害罪，判處有期徒刑12年。據悉該男子離婚後獨自撫養兒子10年，曾因為孩子成績不好曾用武士刀嚇唬過他兩次。

對於該男子的懺悔，網友並不埋單，「自己還振振有詞最好的心辦了個最壞的事情」，紛紛嘆「娃好可憐」。

13歲男孩因體育考18分被父親意外用武士刀刺死。（取材自九派新聞）
13歲男孩因體育考18分被父親意外用武士刀刺死。（取材自九派新聞）
警察出示楊父刺死兒子的武士刀。（取材自新黃河）
警察出示楊父刺死兒子的武士刀。（取材自新黃河）

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