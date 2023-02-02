調研染疫情況 北京將抽檢血清抗體

中國防疫官員說，中國疫情峰值已過，目前感染人數已呈現大幅度回落。圖為北京民眾1月8日戴著口罩在街頭買早點。(歐新社)

北京 市疾控中心副主任王全意31日表示，北京這一輪疫情 已過高峰，人群已建立了臨時的免疫保護。北京計畫在2月至3月展開人群血清抗體水平調查，全面評估COVID-19的感染情況。

新京報報導，王全意指出，疫情高峰過去之後，人群已建立了臨時的免疫保護。疾控部門將展開總結性的調查研究。為全面評估北京市新冠病毒感染情況，了解社區人群血清抗體水平，北京即將開展人群血清抗體調查。這項研究將為未來優化資源配置和疫情防控提供參考。

這項調查計畫在今年2月至3月完成，採取多階段分層隨機抽樣調查方法，從北京市16個轄區和經開區中選取約5000名社區民眾，進行問卷調查和血清學標本採集。調查表的內容包括調查對象基本資訊、核酸和抗原檢測 情況、發病就診轉歸情況、疫苗接種情況等信息。

根據對流感樣個案的採樣監測數據，1月23日至29日一周內，北京市共採集、檢測流感樣個案呼吸道標本453件，其中新冠病毒核酸陽性23件，陽性率5.08%，較前一周下降了6.51%。

中國新聞周刊報導，中國疾控中心近期發布全國新型冠狀病毒感染疫情情況顯示，新冠病毒感染率呈下降趨勢。剛剛過去的春節，疫情並未有明顯反彈。

邢銘友教授表示，感染率下降並不是指病毒變弱了，實際病毒在生活中還是存在的。造成病毒「傳不動」的原因是，絕大多數人都已經「陽過」了，體內有抗體，形成了群體免疫屏障。

但多名專家表示，目前肯定是形成了短期的社會面群體免疫，這輪疫情已經進入尾聲。從全世界其他國家的經驗來看，後續一定還會存在第二波、第三波疫情，但不會再像這一波疫情那樣兇猛。