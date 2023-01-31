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中稱疫情進「低流行」未見新變異株 美智庫：農村四處可見靈堂

中國新聞組／北京31日電
中國春節連假後新冠疫情並未反彈，圖為春節期間廣東省中醫院大德路總院急診科求診的病患。（新華社）
中國春節連假後新冠疫情並未反彈，圖為春節期間廣東省中醫院大德路總院急診科求診的病患。（新華社）

中國官方表示春節假期疫情未明顯反彈及未出現新變異株，認為本輪疫情已近尾聲；不過相較中國官方的正面訊息，農村卻仍傳出屍體來不及火葬改土埋，及路旁四處可見的簡易靈堂的情況。

春節後中國將再有大規模人口流動，對於近期疫情，中國國務院聯防聯控機制昨舉行記者會表示，當前整體疫情已進入「低流行水平」，各地疫情保持「穩步下降」，農村沒有出現疫情上升，也沒有發現新的病毒變異株輸入。

中國國家衛健委發言人米鋒指出，春節期間，防控工作平穩有序，目前整體疫情已進入低流行水平，各地疫情保持穩步下降趨勢。但他也提到，春節後返城人員增加，要做好人員密集場所的常態化防控，堅持做好個人防護，農村仍是重中之重。

另在春節前，中國防疫專家多認為春節後因大量人員流動，將再迎來一波疫情小高峰，多地也倡導「帶藥回鄉」，緩解農村疫情風險。中國農業農村部農村合作經濟指導司副司長毛德智表示，春節期間農村地區疫情總體平穩，沒有出現疫情上升的情況。

中國農業農村部、衛健委、中疾控官員還表示，春節期間中國城鄉基層醫療衛生機構一直保持正常運行，未來將繼續密切關注農村疫情趨勢，同時，中國本輪疫情仍以BA.5.2、BF.7為主要流行病毒株，沒有發現新的變異株輸入。

 中央社報導，中國疫情資訊不透明，外界認為公布的數據與實際有相當落差，例如官方表示春節期間疫情未明顯反彈，但美國智庫外交關係協會Think Global Health網站1月27日刊文，指在前往湖北省農村的沿途上看到了很多用帳篷搭起的靈堂。

文章引述一位村民說，正非常忙著為村裡的家人和朋友準備葬禮，指有許多農村老人因死於COVID-19在家中過世，連作法事的道士都忙不過來。

美國之音（VOA）中文網上傳YouTube的影音，儘管國際社會對中國疫情的規模和影響感到擔憂，官方繼續淡化疫情的嚴重性，但農村村民坦承他們有感冒症狀或相信自己曾經感染，甚至病逝者臨終前喊著呼吸困難。

另英國廣播公司（BBC）記者近期也實地走訪山西省北部，當地做棺材的業者說近幾個月沒時間停下來；買棺材的村民則說有時棺材全部賣光。

BBC指出，在中國鄉村地區，醫療設備稀缺，而且在家往生的人多半都沒被計入病歿數據。官方甚至沒估算鄉村有多少人死亡，但BBC發現死亡人數大幅增加的證據。

中國春節連假後新冠疫情並未反彈，圖為1月21日除夕夜，廣東省中醫院大德路總院急診...
中國春節連假後新冠疫情並未反彈，圖為1月21日除夕夜，廣東省中醫院大德路總院急診科的醫護人員為小朋友檢查。（新華社）

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