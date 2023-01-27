默克口服藥在中開售 學者籲政府應批准mRNA疫苗

首批由默克研製的抗新冠病毒口服藥物Molnupiravir（莫納皮拉韋），13日下午終於在上海完成通關手續，正式發貨供應。(路透)

默克 新冠口服藥莫諾拉韋膠囊已在多地開售，各地醫保 報銷比例不同。江蘇徐州市第一人民醫院18日開出省內首張莫諾拉韋膠囊口服藥處方箋，按照當地醫保規定，門診可直報75%，且無起付線的限制。另外，有專家呼籲政府應痛定思痛，批准mRNA疫苗 。

健康時報報導，在1月11日召開的國務院聯防聯控機制新聞發布會上，國家醫保局醫藥服務管理司副司長黃心宇指出，新冠病毒感染診療方案中所有的治療性藥物，均可臨時報銷至2023年3月31日。「新型冠狀病毒感染診療方案（試行第十版）》」中的治療性藥物，包括Paxlovid、阿茲夫定片、莫諾拉韋膠囊、散寒化濕顆粒等。

據國控上海消息，默克莫諾拉韋13日在國藥集團國藥控股上海外高橋保稅區倉庫首發。14日上午專業物流配送至上海東方醫院，第一時間上海市東方醫院開出首張處方單。1月17日，國控上海第一批次默克莫諾拉韋已進入上海近80家公立醫院。

莫諾拉韋13日也進入深圳市第三人民醫院。深圳醫保局表示，2023年1月8日起至3月31日期間，新冠病毒感染患者住院費用全額保障，其中，莫諾拉韋膠囊已臨時性納入醫保，可報銷85%。

為貫徹落實老年人接種新冠疫苗，中國各地皆想方設法加快部署進程。對此，香港大學李嘉誠醫學院生物化學系教授金冬雁呼籲中國政府應該批准mRNA疫苗，迄今不批准mRNA疫苗是一點道理都沒有。

金冬雁接受德國之聲專訪時指出，如果中國有國產的mRNA疫苗就拿出來批准，不行的話就該批准輝瑞和莫德納疫苗，這是全世界主流的疫苗，就是常態化的接種；中國如果還是用過去的毒株，還以滅活疫苗為主，顯然是跟不上防控的需要的，最後導致的後果就像這次「大海嘯」一樣。

金冬雁認為，這次疫情之所以這麼猛，跟疫苗不夠有效有關，因此中國政府應痛定思痛，盡快批准mRNA疫苗。