中國曾1天4273疫亡 最新死亡病例降8成 中疾控：高峰已過

中疾控報告新冠檢測變化趨勢 資料來源：中疾控網站

中國疾病預防控制中心昨發布新冠疫情 最新數據指出，去（2022）年12月22日前後，感染人數、發燒門診診療人數達到高峰，感染人數每日最多新增逾700萬，死亡病例數於今年1月4日達到每日峰值4273例後連續下降，截至1月23日為896例，下降近8成。顯示高峰已過。德國 媒體走訪湖南鄉間發現，去年12月鄉村確診達高峰，有村民形容「好像每個人都感染過了」。

根據中疾控發布數據顯示，中國各地（不含港澳）這波疫情發燒門診就診人次在去年12月23日達峰286.7萬人次後持續下降，今年1月23日下降至11萬人次，較峰值下降96.2%。中國各地在院新冠感染者於1月5日達峰162.5萬人，隨後也持續下降，1月23日下降至24.8萬人，較峰值減少84.8%。

中央社引述數據指出，中國在院陽性重症患者量於去年12月27日至今年1月3日期間每天增加近1萬人。在院陽性重症患者量於1月5日達峰12.8萬人；1月23日下降至3.6萬人，較峰值下降72%。在院染疫死亡病例數於1月4日達峰4273人；1月23日下降至896人，較峰值下降79%。重症患者人數在1月5日達峰12.8萬人。

病毒變異監測結果顯示，這波疫情流行株為BA.5.2和BF.7，目前未發現新變異株。

德國之聲報導，據國家衛健委公布的官方數字，從清零限制取消後的第二天到2023年1月中旬，大約有6萬名患者死亡。不過香港大學流行病學家高本恩估計今年冬天，中國感染新冠人數至少會有10億，並指死亡6萬人難以讓人信服，估計至少會達到60萬。

德國之聲記者走訪湖南一個人口僅有2000餘人的小村莊，受訪村民指自己已陽過，並稱村裡大多數人12月份就感染過了，有7、8個人因染疫而死。一位61歲有心臟疾病的女患者稱，12月份醫院人滿為患，她沒能住上醫院。

當地縣醫院醫師王敏表示，防控措施剛放開時病人多一點，不過重症很少，他自己也感染了但都沒能休息，走廊裡也躺滿患者。目前這波感染高峰已經過去，近兩星期新冠感染患者來的很少。另外一家縣醫院醫師也說，12月份高峰期床位非常緊張，這裡2萬居民約80%的居民都感染了，死亡人數超過100人，大部分年事已高，有基礎疾病。

報導引述在長沙市生活的出租車 司機劉先生說，「我們雖然生活在城裡，但和鄉下的親戚家人也都有聯繫。12月份疫情嚴重的時候，好像每個人都傳染了的時候，打電話給鄉裡的家人，也都感染了」。

距離長沙大約50公里的一個村鎮如今重返熱鬧，小吃攤前生意興隆。有居民說，「還是照常生活，我症狀很輕，家裡有人比我嚴重。村裡有老人就沒了。但是必須得開放」。