中國疫情嚴峻 BBC：鄉下棺材賣光、殯葬業忙不停

圖為1月9日時，在山西省太原市山西白求恩醫院重症醫學科醫護人員救治重症患者。中新社

中國新冠疫情 嚴峻，英國 廣播公司（BBC）實地走訪山西省北部，當地做棺材的業者說近幾個月沒時間停下來；買棺材的村民則說有時棺材全部賣光，殯葬業還因此發了一筆小財。

中國大城市遭COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒肆虐後，各界為了中國實際病歿人數爭論不休。中國疾病預防控制中心上週末公布，13至19日全國共新增COVID-19住院死亡病例1萬2658例。連同先前公布的5萬9938例，自2022年12月8日至今年1月19日，中國住院染疫死亡仍僅7萬2596例。

然而BBC指出，上述病故案例都發生在醫院。在中國鄉村地區，醫療設備稀缺，而且在家往生的人多半都沒被計入病歿數據。官方甚至沒估算鄉村有多少人死亡，但BBC發現死亡人數大幅增加的證據。

BBC造訪的一座火葬場也十分繁忙，身穿白衣的送葬人捧著親人的骨灰盒一步步往前走。在另一座村莊，BBC看到一男一女把紙鶴堆上平板貨車，他們一邊打包剛做好的紙紮佛像等精緻葬儀用品一邊說，葬禮裝飾需求暴增，是平常的2到3倍。

BBC在山西省這個區域遇到的殯葬業相關人士都提到死亡人數增加，而且他們都把原因歸咎於新冠病毒。

一個忙著把喪葬用品裝上卡車的男子表示：「有些人生了病已經很虛弱，然後又感染新冠，他們年邁的身體撐不住。」

時值農曆新年，數以億計的年輕人每年到了此時都將返鄉過年，回到老人聚居的村子裡。人們十分憂心今年春運恐加速把新冠病毒散播到更偏遠的區域。政府已提醒城市居民，若他們的長輩不曾染疫，今年就別返鄉。

BBC記者深入鄉間沿路行駛時，注意到一堆堆上面插著紅色旗子的新土墳，一名牧羊的農人證實這些都是新墳，「老人死了，家屬就把他們埋在這兒，人太多了」。

這名農人的村子住著幾千人，他說，已有超過40名居民死於最新這波疫情，「某天有人死了，隔天又有其他人過世，過去這個月沒停過」。

然而這裡的鄉下人看待生死的態度豁達，這名農人說，大家還是會照以往的方式慶祝新年，「我的兒子媳婦很快就會回來」。

被問到當地人是否擔心家人返鄉可能導致更多人染疫，他說：「大家不應該擔心，不要怕！就算你躲起來還是會被傳染，我們大部分人都得過了，現在都很好。」

他跟其他人都希望最糟糕的狀況已經結束，至少現在他們可以把精力擺在跟生者相處，而非埋葬死人。